Agustín de Gran Hermano: sus errores y aciertos, por qué se considera el mejor jugador de la edición y el motivo del “coqueteo” con Daniela

Agustín fue uno de los beneficiados por el repechaje en esta edición de Gran Hermano. Tras ser expulsado por el voto del público, a las pocas semanas tuvo la posibilidad de entrar nuevamente al reality. Pero el pasado domingo, en medio de una votación muy ajustada, “el león” perdió en un mano a mano con Daniela.

A horas de esta segunda (y definitiva) expulsión, Agustín habló con LA NACIÓN sobre su paso por la casa, sus errores y aciertos, y por qué considera que es el mejor jugador que pasó por la casa .

-En esta segunda vuelta en la casa, ¿cuáles considerás que fueron tus errores y tus aciertos?

-Aciertos, creo que todos. Logré mi cometido, puse en práctica la fase tres del juego que había prometido, que era básicamente usar el peluche para marcar las camas de los jugadores, y también dirigí el fandom y preparé videos para el afuera. Yo quería romper con el esquema de Gran Hermano, hacer algo diferente, algo innovador, y mantener al público encendido. En la última placa intentamos revalidar el repechaje, y creo que el fandom de otros participantes que estaban afuera, esos a los que yo eliminé antes, se pusieron en mi contra. Pero incluso así estuvieron muy cerca de no poder sacarme, porque la votación arrojó una pequeña diferencia. En general, creo que todo estuvo muy bien, y cumplí mi sueño de consagrarme como el mejor jugador de esta edición. Pude dejar una marca, establecer un antes y un después en la historia de Gran Hermano y hacer algo nuevo, diferente.

-¿Entonces considerás que lograste ese objetivo? ¿El de ocupar un lugar de privilegio en la historia del ciclo?

-Sí, siento que sí. La gente me lo dice mucho. Yo recibo el mensaje de que gustó mi juego, los videos, cómo programé mi salida y cómo quería volver a ingresar. A la gente le gustó todo esto que vieron del oso, los informes, todas estas etapas. Y ese era mi sueño, más que ganar o llegar a la final, que se podía dar por añadidura, mi sueño era tratar de dejar una marca, entrar en la historia del reality, y creo que lo logré junto a la gente. Incluso gente que por ahí votó para que me vaya gustó de mi juego, y eso para mí es ganar. Yo quería quedar en la historia de Gran Hermano.

-¿De qué manera pensás que este programa va a seguir presente en tu vida?

-Decididamente, esta fue una etapa increíble en mi vida, y nunca va a dejar de serlo. Creo que todo esto va a seguir, porque seguro vengan nuevas ediciones, y podré participar como analista, ex participante y estratega, siendo parte del panel y del mundo Gran Hermano. Ojalá sea así, es uno de mis mayores deseos.

-¿Estarías dispuesto a estar en otro reality, algo en la línea de El hotel de los famosos?

-No, no estaría dispuesto. A mí lo que me gustó siempre fue Gran Hermano, este es el reality por excelencia, el padre de los formatos y el que más entretiene. Lo mío es acá.

-¿A quién ves ahora como el gran estratega adentro de la casa?

-Hoy ya no hay ninguno, los estrategas estamos todos afuera, como sucedió en la mayoría de los Gran Hermano de Argentina. Los jugadores que siguen adentro, tienen otro tipo de juego, ni mejor ni peor, pero no son estrategas. Son los que juegan con su persona, con el corazón, estos son los que terminan llegando más lejos y ganando los Gran Hermano. Creo que la excepción a eso fue Cristian U, el único estratega que llegó a la final y la ganó. Por ahí te puedo decir quién va a intentar jugar un poquito más, aunque sin ser un estratega, y es Nacho. Él nunca levantó la cabeza ni ve el juego como lo veían el Cone o Tini. Nacho quizá intente hacer algo en conjunto con la Tora, de hecho yo me estaba juntando con ellos, los dos querían saber mis propuestas de juego y hablábamos de jugar juntos.

-Cuando saliste de la casa en la primera eliminación, ¿alguno de los exjugadores te dio algún consejo valioso?

-Sí, Gastón Trezeguet, Cristian U y Nadia Epstein fueron los que más se acercaron a mí, a aconsejarme sobre el juego y cómo volver a la casa. Me dijeron que me haga fuerte en lo mío, que no abandone mi estilo, que tratara de ser más claro con el público, y que no me traicionara a mí mismo . Me dijeron que de última, me muera con las botas puestas, pero que siguiera adelante y me divirtiera como en mi primer mes.

-El domingo estaba tu papá en la tribuna, ¿cómo fue reencontrarte con tu familia, y cómo recibieron ellos la noticia de tu ingreso en Gran Hermano?

-El apoyo de mi familia, el cariño y el amor, es infinito. No pudieron haberme tocado mejores personas para compartir mi vida que mis viejos, mis hermanos, mi abuela, mis primos, y mis tíos. Todos me recibieron cálidamente, eufóricos, contentos, con ganas de contarme todo, y sentir todo ese cariño cuando salís de la casa, es muy lindo. Ahora toca pasar tiempo juntos, fue muy lindo el reencuentro.

-Mucha gente te apoya, ¿pero tuviste quizá un mal momento con algún seguidor de otro participante?

-Jamás. No me pasó nunca. Nadie vino a criticarme o a decirme algo feo. Sí me ha pasado que fans de otros chicos, me pedían que jugara con la Tora, o con Alfa, como que querían que me uniera a los que ellos siguen. Pero nunca nadie se acercó a decirme algo malo, todo lo contrario, recibo afecto, amor y regalos, en persona o por carta, y esas con las cosas que realmente me conmueven.

-Durante estos últimos días, Daniela aseguró que le hacías muecas y que coqueteabas con ella, ¿eso era parte de una estrategia, o ella te interesaba?

- Daniela no lo entendió. Yo se lo hacía a propósito para sacarla del juego, porque su venganza tenía patas cortas. Yo le expliqué a las cámaras que esa venganza no era suya, sino que era fruto de lo que quería la gente. Por eso yo la molestaba con su venganza y con Thiago, era todo un histeriqueo para exponerla como verdaderamente es, no un jugadora, sino producto de lo que quería la gente. Es más, yo la ayudé mucho cuando vino dos veces a rogarme que cubriera sus espontáneas. Pero era todo parte de un show, sabía que la iba a incomodar porque nadie en la casa se podía enterar de su venganza.

