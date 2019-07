Agustín Monzón, el nieto del fallecido campeón mundial de boxeo, contó cómo fue el encuentro con la diva Crédito: Twitter

22 de julio de 2019 • 16:33

Después de ir como invitado al programa de Susana Giménez, Agustín Monzón, nieto del boxeador, se sentó en el piso de Intrusos para compartir sus sensaciones de la noche anterior. "Cuando la vi, no podía creer estar con ella. Al principio no caía. Pienso que para ella también fue fuerte verme", contó el joven actor sobre el encuentro con quien fuera pareja de su abuelo.

"Le agradecí porque ella le regaló una peluca a mi mamá cuando estuvo enferma de cáncer", apuntó Agustín, hijo de Silvia y nieto de Mercedes "Pelusa" García, la exesposa del boxeador. "La sentí súper sincera. Me traje las preguntas sin que las chequeara la producción", apuntó sobre el momento en que la incomodó a Susana preguntándole, entre otras cosas, si hubiera tenido hijos con Monzón.

Pero además, Agustín contó cómo es que la familia de Pelusa recuerda a la diva, que empezó su relación con el boxeador cuando todavía estaba casado con su abuela. "A pesar de eso, en mi casa a Susana siempre se la recordó con cariño. Yo era chico cuando ya había invitado al living de su programa a mi abuela", contó Agustín, quien aseguró también que "Pelusa" le había expresado a través de un mensaje de Whatsapp que estaba orgullosa de él.

"A mi papá le chocó mucho cuando dije que quería estudiar actuación. No me apoyó. Yo me anoté por Internet para participar de la serie. Por eso me vine a vivir a un hostel. Y trabajo de bachero en una cervecería. Me costó dejar mi casa y mis amigos. Además, estoy estudiando actuación con Claudio Tolcachr", apuntó Monzón, que en la serie interpreta a su abuelo en la juventud.

"Nunca tuvimos acceso a los guiones. Mi mamá no dijo dejá esto o sacá lo otro", aseguró sobre las criticas de Carlos, el mayor de los hijos de Monzón, que se siente excluido de la historia que se cuenta en Monzón, la serie. Además apuntó: "Creo que Susana esperaba otra cosa de la serie. Tendrían que haberla consultado más".

Luego, el joven se refirió, entre risas a lo que sintió cuando, anoche, compartieron un fragmento de la película La Mary en el programa de Susana Giménez. "Me puse incómodo cuando mostraban la escena de sexo de ella y mi abuelo", aseveró.

Finalmente, sobre el femicidio que cometió su abuelo y la relación que lo une con Maxi Monzón, aseguró: "El tema de Alicia Muñiz lo trato con respeto. Con mi tío Maxi me junté a comer un asado antes de venir a Buenos Aires".