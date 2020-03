Alejandro Fantino, en los cambios de planes de América ante el coronavirus Crédito: Captura de pantalla

20 de marzo de 2020 • 13:18

Alejandro Fantino esperaba empezar este 30 de marzo su nuevo ciclo nocturno en América , Living in America , y también por esos días, un programa deportivo diario en ESPN. No obstante, ante la pandemia de coronavirus , sus planes son muy diferentes ahora: el periodista estará al frente de un ciclo informativo que reemplazará a Incorrectas en las tardes del canal que dirige Agustín Vila .

Este viernes, en tanto, se pondrá al aire la última emisión del magazine que conduce Moria Casán, quien sorpresivamente ayer aseguró que prefiere suspender Incorrectas hasta nuevo aviso ante la emergencia sanitaria que transita el país . "Soy una persona muy profesional y me siento muy egoísta de estar usando un móvil que venga a mi casa todos los días cuando se lo puede estar necesitando en un hospital. Lo pienso yo, no me lo pidió el canal ni nada. (...) Esto no es una despedida. Es un stand by de Incorrectas porque tampoco quiero que el programa pierda su esencia", explicó la conductora.

Según pudo saber LA NACION , la idea es que el segmento de las 16.30 en América esté ocupado por Fantino y un grupo de periodistas y profesionales que se encarguen de cubrir la actualidad del país en medio de la pandemia. Debido a que todo este cambio se trata de una decisión de último momento, aún se trabaja en la conformación del equipo que acompañará al conductor.

Así las cosas, Living in America quedará en pausa hasta nuevo aviso. Por otra parte, tras decirle adiós a Animales Sueltos luego de 11 años en su conducción, Fantino había decidido también volver al paño deportivo, pero al surgir la posibilidad de este programa vespertino en América el proyecto en el canal de cable se suspendería por incompatibilidad horaria.