13 de junio de 2020 • 14:18

"Estoy segura de que en la serie de Amazon sobre Diego Maradona me hacen quedar como un tonta . Me lo imagino porque hay dando vueltas una frase que dicen que le dije a Guillermo: 'O Maradona o yo'. Ya me dijeron cómo viene el rol que interpreta Mónica Ayos. Y bueno, corro ese riesgo, y lo asumo. Ya es un pasado en mi vida y nada tiene que ver conmigo hoy. Tuvimos una historia de amor hermosa y si el precio es quedar como una tonta, lo pago", contó Amalia "Yuyito" González en Confrontados (Canal 9), refiriéndose a su pareja con Guillermo Coppola .

La conductora del programa, Marina Calabró, quiso saber, entonces, si el responsable de la separación fue Maradona y la actriz no tuvo reparos en responder. " En un momento Maradona fue un tema en la pareja y lo hablamos . Ya estábamos juntos desde hacía unos años. Cuando lo conocí, Guillermo trabajaba en un banco . Siempre fue un genio, un tipo que estudió mucho y que el banco mando a los Estados Unidos a especializarse. Maradona no nos separó. Al menos no específicamente".

"Pero sí el cambio de vida tan grande que tuvimos después de la aparición de Diego en nuestras vidas . Siempre digo que Guillermo pagó pago un precio grande , porque seguir a Diego fue un sueño hermoso aunque también tuvo muchos sinsabores. Y a veces no reconocen que puso todo y tuvo que alejarse de sus hijas, de sus padres, de la familia y volcarse completamente a Diego".

González contó que también viajó mucho junto a Coppola y a Maradona y que estuvo en Nápoles en la época de oro del futbolista, aunque aseguró que no se enteró de la relación con Cristina Sinagra, madre de Diego Junior. "Guillermo nunca me comentó cosas personales de Diego, pero yo escuchaba cosas y problemáticas, claro. Guillermo se volcó completamente a Diego y a solucionarle problemas de todo tipo, desde trabajo hasta salud o impositivos. Fue siempre muy mediador, de no confrontar y tratar de que todo el mundo entienda todo", finalizó.