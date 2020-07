Andrea Campbell, flamante letrada de Rubén Mühlberger Crédito: Instagram Andrea Campbell

"No se sabe de dónde salieron esos audios. No los escuché todos pero me pareció un bochorno exponer eso", contó Andrea Campbell en Confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró en El Nueve. La panelista de Nosotros a la mañana es abogada y hace tres días empezó a patrocinar al doctor Rubén Mühlberger, que esta semana volvió a ser noticia cuando Confrontados dio a conocer audios en los que involucra a Moria Casán.

"El doctor está muy dolido. De todos modos aclaro que son audios de 2013 y él ya habló con quienes sentía que tenía que hablar. No está viendo televisión por consejo mío y porque trata de preservarse. Se siente mal por lo que está pasando con la clínica".

El panelista del programa, Augusto Tartufoli, le preguntó a Campbell si ella sabía que en la clínica había cámaras por todos lados, inclusive en los baños.

"Negamos contundentemente que haya habido cámaras que filmaran a los pacientes porque eso es un delito. Sí hay cámaras en los pasillos pero son de una empresa de seguridad para preservar la clínica, que tiene medicamentos y equipos muy caros", aclaró, y agregó: "hace tres días que patrocino al doctor y es una causa bastante importante, por eso tengo que estudiar las bien todo, antes de poder emitir opinión".

En junio, se dispuso el cese de la prisión domiciliaria Rubén Mühlberger, el "doctor de los famosos"

En junio, el juez Juan José Cavalieri, del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas decretó la libertad del denominado "doctor de las estrellas". "De este modo se empieza a demostrar lo injusto de todo el proceder del Ministerio Público Fiscal", había declarado a LA NACIÓN Mariano Cúneo Libarona, entonces abogado de Mühlberger junto a su colega, Antonio Barrios.

El juez Cavalieri dispuso el cese de la prisión domiciliaria de Muhlberger, quien se encontraba detenido en su casa de Barrio Norte, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación y efectivos de la División Delitos contra la Salud detectaran numerosas faltas en su clínica, como medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento. Asimismo, el lugar no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, pese a lo cual se encontraba atendiendo a pacientes, lo que por entonces era una violación de la cuarentena por la pandemia de coronavirus..

Coronavirus, promoción y polémica

Recordemos que en el programa Incorrectas de Moria Casán, el doctor había promocionado su "medicina salvadora" para el Covid-19, por lo cual la conductora quedó en medio de la polémica. "Para el asunto este del coronavirus, el doctor ya tiene la fórmula. Está todo armado para que el que tenga síntomas de que puede tener algún problema con el coronavirus o ha viajado, el doctor tiene todo para contrarrestarlo", explicaba Moria en el segmento.

"Lo llaman al doctor y él va y les pone los sueritos y lo que necesiten para aumentar las defensas para eliminar el coronavirus o para que los ayude a eliminar el coronavirus o para que los ayude a no tenerlo", ampliaba, con el especialista secundando sus dichos in situ.

Por su parte, el médico aclaró lo que se dijo en su paso por Incorrectas. "Yo nunca dije que tenía la cura, si no que lo mío era preventivo. Moria [Casán] dice eso al principio del programa y después no tuve tiempo de aclararlo porque el programa fue corto. Inclusive cuando terminó el programa fui a buscar a Moria y le aclaré que lo mío era preventivo", declaró.