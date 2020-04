Antonello Gandolfo habló de su trunca historia de amor con Iliana Calabró

Desde Italia, Antonello Gandolfo habló de cómo está su relación con Iliana Calabró Crédito: Instagram

Estuvieron cinco años juntos pero la relación terminó el año pasado, cuando él se volvió a Italia y ella se quedó en Buenos Aires. Desde entonces, todos quieren volver a unir a Iliana Calabró y Antonello Gandolfo , que siguen en contacto casi a diario aunque no hablan de reconciliación. ¿Cómo está pasando la cuarentena cada uno de ellos y qué piensan del otro?

Desde Bari, en el sur de Italia, Antonello habló sobre cómo transcurre su aislamiento. "Hace 60 días que estoy guardado. Pero ya estamos, parece porque el 5 de mayo tendrían que abrir las jaulas, y podremos visitar a los parientes, y el 18 abrirán los comercios de ropa, y el 1 de junio, tal vez, los restaurantes, bares y peluquerías", relató este miércoles Gandolfo en Intrusos . "Está más controlado el virus, dicen, pero hay 250 fallecidos por día. Y no hay test para todos. Lo que más se vio en esta pandemia es que no existe la Comunidad Europea. No hubo apoyo en absoluto de los países y por eso creo que no tiene sentido: ésta fue la primera gran ocasión de ver si funcionaba y no funciona. El Estado dijo que iba a ayudar pero todavía no ayudó nada. No sé qué va a pasar cuando se terminen los ahorros".

"En Italia y en España estamos todos fundidos. Hace meses que yo facturo cero. Por suerte, no gastamos más que en comida", aseguró el empresario, que también contó que su mamá está mejor. "Se quebró en enero, por una caída, y estuvo con yeso hasta fines de febrero. Vine porque quería ver a mi mamá y además tenía que hacerme cargo. Durante un tiempo largo estuvo mi hermano con ella, pero él vive en Milán. Me gustaría volver a la Argentina, pero no sé si eso ocurrirá en dos meses o en dos años", se sinceró.

Sobre Calabró, Antonello contó que habla muy seguido, pero como amigos. "No sé si volveremos a estar juntos porque, a los 52 años, ya no descarto nada. Pero hay que ver qué piensa ella. La relación fue positivísima. Nunca nos peleamos con Iliana y lo que sentimos es mutuo. Por ahora somos amigos, y no nos decimos que nos extrañamos porque sería una falta de respeto", expresó. "Honestamente, más que pensar en la relación con Iliana, pienso en mis hijos que está allá. Ayer mi hija cumplió años e hicimos una videollamada".

"Fue una linda relación que terminó"

Iliana Calabró también dio detalles de su relación actual con el empresario italiano Fuente: Archivo

"Estoy casi con prisión preventiva porque no salí de mi casa desde antes que se declarara la cuarentena. Cuando vine de la temporada de Carlos Paz [donde protagonizó Perfectos desconocidos ], desarmé las valijas, fui a hacer compras y volví sin nada porque había demasiada gente. Y desde entonces no salí más", contó este jueves Iliana Calabró que, durante la primera semana de cuarentena estuvo acompañada con su sobrina Mía, hija de su hermana Marina.

Iliana pasa sus días cocinando y compartiendo sus ricos platos con su mamá Coca, a quien le envía la comida. Y claro, se cuida mucho: "Tengo las pesas a mano y soy bastante disciplinada así que tengo una rutina que cumplo", explicó la actriz, que dice llevarse muy bien con su soledad. "Aprovecho a meditar, me mimo", señaló.

Sobre Gandolfo, en tanto, confirmó que hablan por teléfono muy seguido. "Charlamos pero no pasa nada. Simplemente, tenemos una buena relación de amistad. Estuvimos cinco años juntos y cortamos la relación porque él se fue a su país para poder proyectarse . Y yo soy de acá, tengo a mi madre a cargo y no me permitiría abandonar todo para seguirlo. Fue una relación linda que terminó", dijo Iliana, terminante.

Sin embargo, en Nosotros a la mañana , que conducen el Pollo Álvarez y Sandra Borghi en eltrece, insistieron y quisieron saber si Iliana y Antonello tienen sexo virtual. "No. Creo que tanto él como yo somos conservadores así que nada de sexo virtual. Tampoco nunca me filmé porque me da terror que se filtren y los hackers deben estar a la orden del día con tanto sexo virtual, avalado hasta por el Presidente", aseveró.