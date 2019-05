Argentina, tierra de amor y venganza: Raquel decide alejarse de Aldo

La Polaca, interpretada por la China Suárez, se cansó de luchar por su amor Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza El Trece

La relación de Aldo Moretti ( Gonzalo Heredia ) y Raquel Zimmerman ( María Eugenia "La China" Suárez ) se convirtió en uno de los puntos más atractivos de Argentina, tierra de amor y venganza , la nueva ficción de Eltrece ambientada en la Buenos Aires de la década del 30. El joven se enamora de la mujer polaca desde el primer momento en que la ve en un barco que la trae a la Argentina. Sin embargo, cuando Raquel es engañada y forzada a trabajar como prostituta en un burdel, su vínculo comienza a ser invadido por los obstáculos, y por figuras antagonistas poderosas, como Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña) y Samuel Trauman ( Fernán Mirás).

Si bien el temerario Moretti logra sacarla momentáneamente del burdel para comenzar una vida juntos en una idílica casa en San Isidro, Alicia Ferreyra ( Mercedes Funes), prometida de Aldo - quien es obligado a casarse con ella si no quiere morir a manos de su hermano Torcuato -, descubre el paradero de Raquel y la lleva de regreso al burdel, donde "La Polaca" comienza a rebelarse contra los poderosos y a cooperar con la policía que investiga la trata de blancas. Por su parte, Moretti aprovecha su estadía en la casa de los Ferreyra para lentamente - y con la ayuda de sus amigos - destruir su imperio desde su núcleo.

Raquel decide no esperar más a Aldo en Argentina, tierra de amor y venganza - Fuente: ElTrece 01:36

Video

Al estar viviendo completamente separados, el plan de Aldo y Raquel de estar siempre juntos se va quebrando de a poco. La gota que rebalsa el vaso llega cuando "La Polaca" se entera que su amado contrajo matrimonio con Alicia, lo cual la conduce a tomar una drástica decisión: dejar de hablar con él. "Yo no voy a esperar a que ningún hombre me rescate, me voy a rescatar a mí misma", le expresó a sus amigas. De esta forma, invadida por la tristeza, decide no aceptar sus llamados, y baraja la posibilidad de no verlo más, lo cual marcaría el comienzo del fin para la pareja central de la novela, que seguramente no esté exenta de vaivenes. A fin de cuentas, la historia recién empieza.