Graciela Alfano, recién debutó y ya tuvo que enfrentar varias críticas y polémicas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 13:43

Hace unos días, Ángel De Brito reconfirmó la noticia de la incorporación de la exjurado del "Bailando" a través de su cuenta de Twitter, donde le dio un cálido recibimiento. "Bienvenida querida Graciela Alfano a LAM. ¿Serás angelita o diablita?". Y hoy llegó el día de su debut como panelista y, por supuesto, no pasó inadvertido.

"Todo positivo, nada negativo, por eso es un lujo tenerla acá. Es una estrella. Fue jurado, puede opinar de todo, tiene una historia larguísima en el mundo del espectáculo con casi cincuenta años de trayectoria. La gran Graciela Alfano, bienvenida", arrancó diciendo el conductor del programa. Enfundada en un minivestido negro y con su belleza característica, la nueva angelita hizo su entrada: "Hola, mi amor. Qué placer estar acá (...) Me encanta".

Luego la actriz explicó: "En el espectáculo hay que bancar. Si no tenés ganas de levantarte temprano para venir al programa porque estás cansada, no tenés ganas de pensar, porque acá hay que usar las neuronas, es una deficiencia muy grande de personalidad, hay que hacer terapia, si no te la bancás no podés estar en el medio". Y de paso, le tiró una indirecta a Laura Fidalgo, que minutos antes había dicho en una nota que no quería ir al programa. "¿No tenés ganas de levantarte temprano, Laurita?", siguió.

"Graciela, tenemos un regalo para vos", dijo De Brito antes de presentar un video en el que repasaron su carrera. "Protagonizó 400 tapas de revista, filmó más de 20 películas, trabajó en teatro y televisión, fue modelo y vedette, actuó con los más grandes humoristas y actores de primera línea. Fue conductora, hizo chimentos y fue jurado de 'Bailando por un sueño'. Pero nunca fue angelita y hoy hace su debut", rezaba el clip. "Este es un momento histórico de mi carrera, hice cine, protagonicé teatro, produje programas y películas y llegué acá, muchas se quieren sentar en esta silla", dijo la actriz visiblemente feliz sobre su nueva desafío en TV.

Quien no quiso quedarse afuera del debut fue Mirtha Legrand , que le envió un mensaje a la flamante panelista. "Me escribe Mirtha y dice: `Te felicito Gra, me estoy recuperando muy rápido. Todo va a salir muy bien, es una recuperación milagrosa`. Qué divina, siempre escribe y me contesta Chiquita", contó Alfano y confirmó que el sábado estará en La Noche de Mirtha, si es que la conductora logra recuperar el alta definitiva. "Mañana ya le dicen si puede hacer el programa, está en su casa esperando lo que diga el médico", agregó.

Además de recordar momentos y anécdotas de sus casi 50 años de carrera, sus compañeras quisieron saber su edad: "Tengo 66 años, no tengo problemas en decirlo". Además, con Iliana Calabró recordaron cuando Alfano trabajaba con Juan Carlos Calabró en la película Gran Valor y pusieron en la tapa de una revista la foto del casamiento en la ficción y tanto Iliana como Marina se la creyeron: "Querías el lugar de mi mamá, Coca", bromeó Iliana.

Mañana tendrá un nuevo desafío en vivo, se reencontrará con Aníbal Pachano, después de un enfrentamiento feroz y muchos años sin verse. Claramente, Alfano llegó para quedarse y para no pasar inadvertida...