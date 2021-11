Bake Off Argentina: una torta encastrada dejó afuera a Paula

Cada vez falta menos para conocer al gran ganador (o ganadora) de Bake Off argentina. Las galas de eliminación avanzan, y quedan solo ocho participantes en competencia. Por ese motivo, los nervios en la carpa de los pasteleros amateurs son cada vez mayores, y todos procuran entregar las mejores propuestas. Pero antes de comenzar la prueba, Paula Chaves reveló: “A partir de hoy, todos los días alguien será eliminado”.

Luego de ese anunció, la conductora explicó el “Desafío inigualable” de la jornada: “Hoy van a tener que hacer una torta que desafíe sus propios límites, las convicciones del jurado, las convenciones del sabor, y que desafíe las leyes de gravedad. Para la prueba de hoy, van a tener que hacer una torta encastrada, con forma geométrica de por lo menos dos pisos”. Al momento de las consejos, Pamela Villar dijo: “Tienen que ser bellas, porque es una torta muy estética”. Por su parte, Dolli Irigoyen agregó: “Una torta de esta naturaleza requiere inteligencia, aunque pueden utilizar algún sostén”, y Damián Betular concluyó: “Rellenos ricos, pero sobre todo, muy originales, tienen que hacer verdaderas piezas de arte”.

Sin perder un minuto, los pasteleros comenzaron a idear originales propuestas, con el objetivo de sorprender a los especialistas. Pero como suele suceder, los resultados no siempre son los esperados, y los contratiempos los hicieron sufrir. A medida que los problemas aparecían, Chaves activaba la “Betu Señal” (como bautizó ella), para recibir la ayuda del especialista.

Al momento de la degustación, Hernán fue el primero en ser llamado al frente. Teniendo en cuenta que él es arquitecto, su intención fue la de sorprender al jurado con un original diseño, y las devoluciones fueron muy positivas. Luego de probar, Betular destacó: “Me encanta, este es un bizcocho que no está apelmazado, que está húmedo, y están muy lindas todas las formas. Hay encastre, agregaste peras, me encanta”.

Paula propuso un pastel de guiños a los ochenta, con un cubo Rubik entre otros detalles, y Villar le dijo: “Se diferencian bien las capas, el bizcocho de coco está rico, me gusta la temática, pero me faltó un poco de prolijidad y el encastre”. Cuando llevó su preparación, Emiliano recibió los elogios de Dolli, quien le aseguró: “Los bizcochos están increíbles, la ganache está rica, pero la prolijidad de la torta no está lograda, te faltó tiempo para trabajarla como es tu estilo. Está bien el encastre, pero me falta algo más contundente”.

Más adelante, Facundo acercó un pastel caracterizado por todo tipo de circunferencias, y Betular entre risas preguntó si la temática era “burbujas de lavarropa”, y después expresó: “Hay muy buenos bizcochos, no soy muy amante del azul, pero me gusta. Sufrí mucho porque en un momento vi que la ganache no te tomaba, el sabor del limón es muy sutil y rico, adentro hay mucho sabor”.

Gisela se mostró con confianza, y sobre su torta, Villar consideró: “Me gustan mucho los colores, el rosa quedó lindo, pero me faltó terminación en ese cirulo”. Cuando llegó su momento, Carlos se llevó una vez más los aplausos del jurado, y Dolli opinó: “El encastre está perfecto, está muy bueno que han incorporado especias a las tortas, y en este caso les viene muy bien, está muy bien puesto el cardamomo”. Con su torta, Kalia sorprendió a los especialistas, y Betular mostró su entusiasmo: “Por ahora, es la que da más un efecto metálico, no veo abajo una torta, veo como una pieza de algo metálico. Adentro me gusta, se siete el chai, me encanta cómo combina con el chocolate”.

Ximena fue la última en presentar su pastel, y Villar le señaló: “Me falta un poco de definición en el marmolado y en las especias, no encuentro los sabores que me estás contando, y hay algo estéticamente que me cuesta”. Al momento de la devoluciones, Hernán fue distinguido como el pastelero estrella, y en la vereda opuesta, Paula fue eliminada.