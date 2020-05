Los expertos analizan las tortas de los participantes

La última emisión de Bake Off Argentina tuvo una premisa muy original, y fue proponerle a los participantes viajar a los sabores de la infancia. De esa manera, el jurado integrado por Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis , junto a la anfitriona Paula Chaves, le explicaron a los participantes que el desafío técnico iba a consistir en un clásico absoluto: realizar tortas en paletas.

La consigna era la de preparar seis "helados" que debían repartirse en tres estilos distintos, bañados en chocolate blanco, de leche y semi amargo, con corazón de dulce de leche y coñac. Los especialistas les advirtieron sobre la importancia de la prolijidad y la estética de los preparados y en los baños de chocolate. Al momento de realizar las paletas, muchos participantes comenzaron precisamente a tener dificultades en esas áreas, principalmente al desmoldar.

Al momento de presentar las paletas, el jurado consideró que la gran mayoría falló en la prolijidad, pero no tanto en los sabores. Una vez más, Samanta obtuvo el puesto número uno al lograr las mejores del certamen. "Hay prolijidad, manejaste bien el grosor del baño, un poquito más de relleno y hubieran sido perfectas, pero no puedo decir nada porque estaban divinas" le dijo Christophe en la devolución.

En el segundo desafío, la consigna siguió su curso y Paula Chaves apuntó que la torta a preparar debía estar basada en recuerdos y sabores de la infancia. De esa manera, los concursantes se embarcaron en un emotivo viaje por el que repasaron costumbres y postres de la niñez. Esa consigna dio resultados muy positivos y todos los participantes sorprendieron con originales diseños y sabores que gustaron al jurado.

Una vez más, Samanta fue una de las más destacadas. Ella presentó una torta que consistió en un bizcochuelo de vainilla relleno con mermelada de frutillas y dulce de leche con nueces decorado con buttercream y baño espejo, y confesó que era una torta en homenaje a su abuela, que siempre para su cumpleaños hacía ese postre. Muy contentos con el resultado final, Christophe se acercó a darle un beso y felicitarla: "Tu abuela va a rejuvenecer treinta años con esta torta".

Por su parte, Agustina hizo un postre en forma de helado de crema del cielo, mientras Damián armó otra con muchos chocolates en homenaje a los huevitos con sorpresa que tanto le gustaban cuando era chico. La última en acercar su preparación fue Carolina, que se lució con una torta para la que preparó Tocinito, uno de sus postres favoritos cuando era pequeña, y que conoció gracias a sus abuelos que llegaron de Andalucía.

Finalmente el ganador de la consigna fue Ángelo, con su torta de masa sablée de limón rellena de crema de arroz con leche y dulce de leche con galletitas, decorada con chocolate y almendras. El participante confesó que no pensó que sería el ganador. Pamela lo felicitó y le dijo: "Te destacaste en la prueba creativa, fuiste con sabores diferentes y te salió bien". Por otra parte, Betular agregó: "Queremos agradecerle a Damián y Samanta por el viaje a la niñez. Pero estamos contentos con que Ángelo haya progresado". Con respecto a la eliminación, fue Sonia quien quedó afuera luego de no destacarse en el desafío técnico, mientras en el creativo no supo imponerse.