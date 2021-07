Barajar y dar de nuevo: eltrece hace ajustes a su programación para levantar el rating

A la espera de la nueva ficción, La 1-5/18, el canal comandado por Adrián Suar hace cambios en su grilla. En primera medida, ayer reestrenó la mañana con el regreso de Nosotros a la mañana (de 9.30 a 11), con Joaquín Álvarez, Sandra Borghi y panelistas y Los ángeles de la mañana (de 11 a 13). Los próximos cambios se darán por las noches: desde el 26, con la vuelta de Los 8 escalones, al término de Telenoche de 21 a 21.45 y nuevo horario de Showmatch “La Academia”, de 21.45 a 0, antes de Síntesis. Respecto del ciclo de entretenimientos, Los 8 escalones, que seguirá a cargo de Guido Kaczka con la producción de Kuarzo, tendrá cuatro jurados famosos rotativos de primera línea y ocho participantes del público, entre los cuales se entregarán un millón de pesos en premios por programa. Kaczka continuará además en las tardes de eltrece, de 18.30 a 20, con lo que será la única edición de Bienvenidos a bordo, ya que la edición de las 23 quedará eliminada con la llegada de su nuevo programa. Recordemos que el ciclo Los 8 escalones había estado al aire entre enero de 2014 y junio de 2016. Básicamente, la mecánica consiste en que los competidores respondan una pregunta sobre diferentes temas de cultura general, espectáculos, deportes, música, etcétera. Si responden correctamente suben un escalón hasta llegar al podio y ganar el premio mayor.

A todo esto, se prevé que el estreno de la ficción de Polka, La 1-5/18, protagonizada por Esteban Lamothe, Agustina Cherri y Gonzalo Heredia, quede para agosto, aunque se desconoce si irá en la franja de las 21, de las 22 o de las 23.

RADIO

Una nueva AM en el dial: Magna Radio 680 AM

En abril nació una nueva radio AM: Radio Magna AM 680, a cargo de la dirección de José Luis Cherot y Raúl Lurati. La misma que es una AM con sonido FM, busca dar una propuesta totalmente independiente dirigida al deporte (ya que transmitirán partidos de All Boys, Platense, Racing y River), al entretenimiento y la música más la actualidad nacional e internacional. Participan Gabriel Oliverio, Diego Pérez, Paula Trapani, Toti Ciliberto, Carna Crivelli y Marcela Feudale. La programación diaria empieza de 6 a 8 con José Luis Díaz y Gabriel Oliverio con A contramano; de 8 a 11, Diego Pérez y Andrea Bisso hacen Los mañaneros; de 11 a 13 Paula Trapani, Fernando Alonso y Sebastián Almirón conducen Atrapani si puedes; de 13 a 16, Toti Ciliberto, Sebastián Almirón, Mario Villarruel y José Luis Díaz realizan Descontrolados; de 16 a 18, Carna Crivelli y Anita Murature comandan Cosa de locos; de 18 a 20, Marcela Feudale conduce La vuelta de Marcela; de 20 a 22, Sebastián Almirón y Jocelyn Domínguez van por la Revancha y de 0 a 2, Nathalie Suárez y Juan José Garone hacen La noche del ratón. Los viernes, de 22 a 23, Nicolás Lurati, Lucas Vera y Gianluca Screpante conducen La hora del uno. De 23 a 1, Lucho Coudet y Rodrigo González Mur son Los magníficos. Los sábados, de 8 a 11, están Jorge Mangas, Alejandro Mansilla y Mario Alberto Cufre con La hora señalada. Los sábados y domingos, de 11 a 14, Fernando Alonso y Rocío Butera hacen Antena atómica, mientras que de 22 a 1, Facundo Tereszecuk, Javier Fernández y Nahuel Payero bastonean Hacemos la nuestra. Los domingos, de 8 a 11, Romina Fasani y Juan José Garone hacen Portal Argentina.

RADIO

Mucha Radio tiene su ranking

La FM musical, periodística y de espectáculos del Grupo Octubre Mucha Radio FM 94.7, puso al aire Mucho Ranking, los sábados de 18 a 21. La periodista y locutora Marcela Godoy presenta el ranking de los éxitos eternos para volver a reír, a llorar, a emocionarse, a bailar y para volver a enamorarse. Y se puede votar a los artistas favoritos para que lleguen al primer lugar. Sandro, Pimpinela, Valeria Lynch, Luis Miguel son algunos de los cantantes que pueden elegirse en mucharadio.com.ar

RADIO

A Radio 10 le rindió el fútbol

En junio, Radio 10 la AM de Indalo Media apostó a las transmisiones de fútbol, primero con los partidos de la selección argentina por las eliminatorias y luego con la cobertura de la Copa América con un equipo liderado por el relator Pablo Lagada, a quien acompañaron Elio Rossi y Rodolfo Cingolani en los comentarios. Además participaron Diego Arvilly, Claudio Cardoso y Delfina Sciannamea en estudios y la locución de Ricardo Guazzardi. La AM 710 creció un 13,64% en junio respecto del mes anterior.

RADIO

Radio Latina se reinventa

Ya sin ciclos periodísticos, FM Latina 101.1 definió que será una radio musical. La FM del Grupo Pierri, con el propósito de “cambiar para crecer” desde ahora emite solamente, música latina, pop y rock en español, con bloques de información cada media hora y bajo el slogan de “La radio de la gente”.