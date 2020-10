¿De quién son las fotos? Barbie Pucheta incendió a Nazarena Vélez en vivo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 18:13

El viernes por la tarde, Nazarena Vélez y su hija Barbie Pucheta pasaron por Confrontados y, tras contar que hace siete meses que conviven, sacaron algunos trapitos al sol. Mientras la actriz asegura que su madre es "muy ruidosa", la productora se queja de que su hija no la ayuda con las tareas domésticas. Entre reclamo y reclamo, se dieron una confesión inesperada y un pase de factura en vivo.

Tras quejarse de que su madre siempre cuenta intimidades, Barbie se vengó en vivo y reveló algo que nadie sabía hasta el momento. "Mi mamá no tiene fotos de su infancia. Entonces, cuando en las notas le piden, pone fotos mías", lanzó, entre risas, al confesar que todo el mundo dice: "¡Qué iguales que eran'!".

Casi sin poder creer la acusación pública de su hija, Nazarena siguió con el plan de confesiones y reveló: "Me encantaría ser abuela. Sería una vieja insoportable. Me vuelvo loca de solo pensarlo. Aunque para mí ellos siguen siendo mis bebés, ver a una mini Barbarita dando vueltas por la casa me encantaría".

Tras asegurar que aún falta para eso, madre e hija siguieron sacando trapitos al sol. "Ella es muy transparente. Todo lo exterioriza, es muy sincera. Si algo no le gusta te lo va a dejar en claro", explicó Barbie, quién a veces se siente un poco molesta cuando su madre habla de más. Y continuó: "Además, yo le cuento algo y a ella también le pasó. Siempre me hace lo mismo".

En cuanto a la convivencia, si bien ambas confesaron estar pasándola muy bien, los roces están a la orden del día. "Ella es muy ruidosa. Pone mucha música, habla fuerte y yo soy más del silencio, me gusta estar tranquila", reveló Pucheta.

"Yo soy la adolescente, trato de estar arriba todo el día. Pongo música porque no quiero ver noticieros. En cambio, vos no lavás un plato ni de casualidad", retrucó Vélez.

Conforme a los criterios de Más información