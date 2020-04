Julián Weich y Carolina Papaleo en elnueve y otras novedades de la pantalla

Julián Weich se suma a elnueve, con Carolina Papaleo, en la conducción de un nuevo programa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 20:39

La semana próxima, Net TV , C5N y Canal 26 estrenan ciclos, y hacia fin de mes elnueve incorporará a Julián Weich , quien estrenará programa junto a Carolina Papaleo .

El animador ya confirmó en sus redes sociales la noticia de su incorporación a elnueve, donde liderará un programa los sábados y domingos, de 17 a 20. Su debut se produciría entre el próximo 25 de este mes o el 2 de mayo.

"Nunca trabajé en canal 9", cuenta Weich en diálogo con LA NACION . A Carolina la conozco desde hacie tiempo, porque nuestros hijos fueron compañeros en la primaria y en la secundaria. No sé si va a ser tan de entretenimiento, me parece que el rol nuestro va a ser más de un acompañamiento a la gente en cuarentena, dando un buen servicio como pueden dar la radio y la tele. Si bien puede haber algún juego, me parece que va a ser más de lo que se usa ahora, el conductor hablando por skype con quien pueda, un médico, un influencer, un deportista... no sabemos mucho más".

Carolina Papaleo, en tanto, también nos dejó sus impresiones de cara al próximo debut. "Obviamente en tiempo de pandemia no podemos estar ajenos a lo que ocurre acá y en el mundo. El programa va a tener algunos juegos interactivos. Está armado ya el borrador de lo que va a ser. También va a haber una sección para resoluciones en barrios carenciados. Resoluciones del tipo que se plantea un problema el sábado y se resuelve el domingo. Después vamos a tener una sección de humor, para poder levantar un poco el ánimo; charlas con famosos sobre la cuarentena. Va a haber material de archivo del canal y se van a hacer homenajes".

Para Papaleo volver a canal 9 es como volver a su casa. "Pensá que mi mamá mientras hacía Simplemente María (telenovela de 1967), que iba por el 9, estaba embarazada de mí. Romay es mi padrino. Me llamo de segundo nombre Alejandra porque él quería que mi vieja me pusiera María Alejandra por la novela y por él. Mi mamá le dijo: 'de ninguna manera, se va a llamar Carolina, Alejandra de segundo nombre'. Así que imaginate lo que significa este canal para mí. La primera conducción que hice en mi vida fue en el 9".

Sol Pérez se suma a un segmento informativo de Canal 26 00:33

Video

Sol Pérez, en Canal 26

Sol Pérez anunció en su cuenta de Instagram que desde el próximo lunes 20 estará al frente de un segmento informativo en Canal 26, junto a Sebastián Dumont. Será por las noches, de 20 a 22.

La conductora y actriz adelantó que, además de las noticias del día, el espacio contará con invitados. También se apoyarán en la participación online de los espectadores. Según pudimos saber, en las próximas hora se definirá el nombre del programa y quienes acompañarán a los conductores.

Mariano Peluffo, en NetTV Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Otra señal de noticias que realizará cambios desde el lunes 20 es C5N. En su caso en la franja en la franja de 12 a 20. De 12 a 14 irá N os vemos , con Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente; de 14 a 16, M inuto a Minuto , con Luciana Rubinska y Adrián Salonia. Luego, se estrenará un nuevo noticiero: Nos vemos a la tarde , con Luli Trujillo y Julián Guarino, que irá de 16 a 18. El diario irá de 18 a 20, con Pablo Duggan y con la columna de Víctor Hugo Morales, a las 19.30.

Otro estreno que se producirá el próximo lunes, a las 20, será el de la nueva temporada de Editando tele , en Net TV, ahora con la conducción de Mariano Peluffo, junto a Rochi Cuenca y Angie Balbiani. Cabe recordar que este ciclo estuvo en la Televisión Pública a finales de 2019, con Jose María Muscari y Stefanía Roitman. La propuesta del ciclo es hacer un repaso de la actualidad y de la historia de la televisión, con material actual y del archivo del viejo ciclo TVR . La intención es competir con un clásico de este formato como Bendita , que se emite desde 2006 en las noches de elnueve.

Con la colaboración de Pablo Montagna.