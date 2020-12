Cantando 2020: el divertido show de "Cachete" Sierra y su perrita

Cachete Sierra junto a Inbal Comedi Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 01:36

El actor e influencer Agustín "Cachete" Sierra fue el encargado de abrir la noche del Cantando 2020. Quien ya es una de las sorpresas del certamen, quizá no tanto por su talento para el canto pero sí por el cariño que despertó en el público, ingresó en la pista y luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, presentó a su tierna compañera.

Marta es el nombre de la perrita que es mascota de Cachete, y que durante toda la noche del viernes le hizo compañía. Cuando ella llegó, Sierra le pidió que realizara varios trucos, que Marta cumplió al pie de la letra. Y teniendo en cuenta la inmensa popularidad del reality, Laurita lo alentó a dar el Instagram de la mascota, con el objetivo de aumentar la cantidad de seguidores.

Luego de ese premámbulo, Cachete presentó "La argentinidad al palo", junto a su compañera, Inbal Comedi. En la devolución, Nacha Guevara primero le dio una galletita a Marta, y después dijo: "Muy entusiasta, muy para arriba, pero desafinaste mucho. ¿Qué pasó? Si estábamos mejor. Pero has hecho una evolución, antes eras el hombre lobo" (7). Karina "La Princesita" Tejeda consideró que no estuvo perfecto, pero tampoco "tan mal", y agregó: "Hubo cosas peores, y para alguien que no canta, yo valoro lo que pueden dar. Me gustó" (voto secreto).

Luego Oscar Mediavilla opinó que Cachete está "trabajando duro para parecerse a un cantante", pero destacó: "Y en esta historia de parecer, estás disimulando bien, y tus actuaciones son muy divertidas. Estoy un poco confundido, ¿vos qué nota te merecés?". Ni lerdo ni perezoso, el participante respondió: " Cantamos seis puntos, y podés subir un punto por la energía", y entonces Oscar le hizo caso (7).

En último lugar, Moria Casán no dudó en confesarle su fanatismo: "Me encantás vos, me encanta Inbal, y me encanta tu voz como que anoche te hubieras tomado cinco vodkas, tenés una voz rota que queda bien en cualquier lado, es una voz rara, como que calienta" (10).

Conforme a los criterios de Más información