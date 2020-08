Cantando 2020: Estelita recibió un pésimo puntaje, y se peleó con el jurado

Estelita y Carla del Huerto no convencieron al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Jey Mammón se tomó unas breves vacaciones del Cantando 2020, y le dejó su lugar a Estelita, que llegó acompañada de la cantante Carla del Huerto para interpretar "Márchate ahora" de Los Totora. Pero los resultados no fueron los esperados, y la comediante no dudó en apuntar sus cañones contra los especialistas.

En la devolución, Nacha Guevara consideró que Jey es muy afinado, pero que a Estelita no le notó si era igual de afinada, y que como cantante juega mejor Jey. Pero ella se enojó y respondió: "Yo vine a divertirme, qué me importa si Nacha se divierte", y entre risas Guevara se limitó a poner el voto secreto. Karina "La Princesita" Tejeda exclamó que se divierte muchísimo con Estelita, y cuando ella le preguntó si estaba sola Karina respondió: "No estoy del todo sola, pero no tengo novio". En el medio, Marcelo Tinelli tuiteó que tampoco le gustó el dúo, pero la comediante se mostró indiferente. Por último, Karina resolvió: "No me divierte Estelita cantando cumbia, me aburrí, de verdad. Carlita creo que podría haber hecho alguito más" (6).

Por su parte, Pepe Cibrián Campoy consideró que Estelita es una artista, y ella le dijo que la opinión del jurado era incongruente, pero él le contestó: "Sentí que Estela estaba tensa en función de hacer gracia. Me gusta más tu pariente que este personaje. Vos sos genial, y lo que vi no fue genial" (6). Por último, Moria Casán le aconsejó ser "independiente a la opinión ajena", y luego sentenció que no le gustó (4).

Dueña de la palabra final, Estelita recalcó: "Yo me divertí mucho, la pasé genial, y vine para decir que a las doce y media tengo mi programa en América así que véanlo". De ese modo, la dupla se quedó con el puntaje más bajo.