Cantando 2020: enojada por su regreso, Nacha Guevara llamó irresponsable a Pablo Ruiz

5 de noviembre de 2020 • 00:11

En la segunda noche de súper duelo de Cantando 2020, las primeras parejas en medirse fueron las conformadas por Cinthia Fernández y Facundo Magrané, y Pablo Ruiz y Melina De Piano, los reemplazantes de Lola Latorre y Spadafora, que deben permanecer aislados luego de que la hija de Yanina Latorre fuera notificada por la policía en una fiesta clandestina realizada en la ciudad de Mercedes el último fin de semana.

Fernández y su compañero eligieron interpretar "Tú", la canción de Shakira en la versión de Agapornis. Sus competidores, en tanto, se inclinaron por "Provócame", el hit de Chayenne.

Tras escucharlos la primera en dar su devolución fue Moria Casán, quien primero le dio la bienvenida a Melina, la cantante que quedó fuera de competencia tras la renuncia de Alex Caniggia. "Estábamos seguros de que ibas a volver, te lo tenías merecido. Después de darte el correctivo, también te damos la bienvenida", le dijo a Ruiz, quien había sido expulsado del certamen hace unas semanas, luego de que trascendieran imágenes suyas en una fiesta clandestina. "Leí que te fuiste a una fiesta porque extrañabas a tu madre", señaló la exvedette.

"No es excusa. Es muy difícil porque aprendemos a convivir con el virus, con el encierro, con el sentimiento... Yo sufrí ataques de pánico por el encierro", explicó el intérprete de "Oh, mamá", que explicó que su madre murió hace cuatro años y dejó un gran vacío en su vida.

"Voy a empezar por la pareja de Cinthia. Esta vez no colmaron las expectativas. Empezaron mal y no pudieron despegar. Estuvo raro. En cambio, los chicos, el stand by que tuvieron les hizo muy bien; a mí me gustó. Me quedo con la pareja dos", apuntó Casán.

"Me pasó algo raro con las dos parejas", empezó Flavio Mendoza, jurado invitado en el "Súper Duelo". "Pablo y Melina son los cantantes, y cantan pero no hacen otra cosa. Me gustaría que armen una coreografía, que den otra cosa. Cinthia con su pareja me parece que le encontraron la vuelta y sumaron al show", finalizó antes de inclinarse por pareja uno.

Nacha Guevara, entonces, tomó la palabra: "Pablo, no pensé que volvías, porque te habían echado con mucha razón. Y tengo que decir algo: estoy cansada de que en este país se trate igual a los que hacen las cosas correctamente y a los que no hacen las cosas correctamente. Es uno de las grandes desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso". "Yo pido disculpas, hice todo lo que tenía que hacer, me hice todos los test...", intentó defenderse el cantante. "Sigo pensando lo mismo, es una irresponsabilidad, una falta de respeto a tus compañeros", retrucó Nacha.

"Estuvieron raros, Cinthia empezó insegura con la afinación. Los otros cantaron bien, pero no pasó nada. Es una decisión difícil. Dado que no apruebo tu conducta y por tu irresponsabilidad me inclino por la pareja uno", finalizó la jurado.

Luego fue el turno de Karina "La Princesita": "A Cinthia se le nota la escuela de Flavio: sorprendió. Sin embargo, hoy desafinaste. Facundo hizo algo muy lindo. Pablo se mostró más cómodo, por eso me inclino por la pareja dos".

Oscar Mediavilla, fue el encargado de definir la votación. "En el caso de Cinthia y Facu, la afinación fue dudosa pero se veía lindo. En el caso de Pablo y Melina fue al revés: se escuchó bien pero fue aburrido. Como lo mío es la música, voto a la pareja 2", finalizó el productor.

De este modo, Pablo Ruiz y Melina de Piano pasaron a la siguiente instancia, mientras que Cinthia Fernández y Facundo Magrané deberán medirse con otra pareja para poder seguir adelante en el certamen.

