Cantando 2020: el inesperado homenaje de Claribel Medina a Noelia Pompa Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 00:30

Claribel Medina y Agostina Alarcón volvieron al escenario del Cantando 2020, luego de la última presentación en la que la actriz rompió en llanto. En esta ocasión, madre e hija debieron ponerle el cuerpo al desafío que les tocó al azar: interpretar "Noelia", de Nino Bravo.

Para buscarle una vuelta, decidieron jugar a que eran dos miembros del club de fans de una famosa: Noelia Pompa. La actriz y bailarina, a su vez, les dedicó un video que hizo llegar desde España, donde se encuentra viviendo desde hace cuatro años.

"Estoy intentando contener la emoción y la gratitud que siente mi corazón porque me hicieran sentir cerca de mis raíces. Me llamo así por este tema; esto me conecta doblemente con mi madre. Ponemos este tema, cuando hablamos por teléfono, y se nos escapa alguna lagrimita. Quiero enviar un mensaje: en estos momentos duros que estamos viviendo, uno se puede caer y levantarse, y siempre, siempre, vale la pena volver a intentarlo una y mil veces mientras tengamos vida", expresó la bailarina a través de un video.

Tras escucharlas, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Un beso grande para Noelia. Fue difícil, chicas. Valoro que le hayan encontrado la vuelta, porque este tema para ustedes no tenía ni pie ni cabeza. Era imposible que lo llevaran adelante. A nadie le iba bien esta canción. Estaba traído de los pelos, no por Noelia, que se lo merece, pero quedó como emparchado. Cuando el tema está en contra es muy difícil, pero valoro el trabajo"

Karina La Princesita, dueña del voto secreto, dijo: "No sé cómo definir lo que pienso. La voz de Agos fue como en un infantil, estuvo lindo, pero fue raro: un tema de Nino Bravo, cantado como un infantil. Me gusta la energía de ustedes, pero no como quedó".

"Le buscaron la vuelta. Es un tema que uno tiene muy presente por Nino Bravo, que es un cantante que canta muy bien y marca mucho las canciones. En este caso, no tuvieron mucha suerte. Habría que ver qué diría Nino. Vi el intento y el esfuerzo", sumó Oscar Mediavilla (6).

Moria Casán (9) indicó, a su vez: "Me gusta lo que está pasando con estas dos mujeres en este certamen. Noto una fuerza inusitada en Claribel. Está largando una cosa que le hacía falta. Tenía un corset interno. Agostina tiene una felicidad enorme por estar en el certamen. Me encantó".

Conforme a los criterios de Más información