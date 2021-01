Cantando 2020: Miguel Ángel Rodríguez y su inesperado homenaje a Illya Kuryaki and the Valderramas Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 00:36

En una nueva ronda del Cantando 2020, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal sorprendieron con un homenaje inesperado: eligieron brindar un mash up de Illya Kuryaki and the Valderramas.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (9). "Hicieron algo muy bien hecho, convincente. Creo que es una de las mejores actuaciones de Miguel. Se juntaron todas las piezas. Hubo mucha energía, fue muy creíble y se nota que ustedes se llevan muy bien. Podrían estar en cualquier escenario", señaló la actriz.

"Al igual que Dan, son artistas completos. Todo lo hacen bien y tienen escenario. Me encantó verlos, pero de todo lo que hicieron no fue lo que más me gustó. La propuesta no me cerró del todo", agregó la dueña del voto secreto, Karina "La Princesita".

Oscar Mediavilla (10), a su vez, indicó: "Esta fue sin dudas la mejor propuesta. Otras no me divirtieron tanto, pero esta vez lo hicieron muy bien. Me gusta mucho la banda y ustedes estuvieron a la altura, lo hicieron bien. Lula es una gran cantante y él un atrevido; por eso, juntos pueden hacer, como dijo Nacha, cosas increíbles".

Por último, Moria Casán (10) expresó: "Me hicieron recordar un trip a Los Angeles, porque una vez estaba allá cenando en un lugar y apareció una pareja vestida como ustedes. Me gusta mucho la arenga de mover el culo, que quiere decir 'accioná', es dinámica. Son extraordinarios, tienen onda".

Conforme a los criterios de Más información