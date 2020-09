Moria Casán, la bastonera del jurado. Crédito: Jorge Luengo

Se conocen hace años, entre las dos forjaron una parte muy importante del espectáculo argentino, hasta se dieron el lujo de estrenar prepandemia una obra de teatro juntas. Y sin embargo, cada vez son más fuertes los rumores que enfrentan a Nacha Guevara y Moria Casán.

Puede ser un juego para la platea, o el comienzo de un distanciamiento (no sería el primero), pero lo cierto es que la pantalla del Cantando 2020 las ha revelado más de una vez como antagonistas. Especialmente del lado de Casán, que muchas veces se divierte haciendo gestos burlones mientras su colega da su devolución.

Siempre atento a las mechas, por más cortas que sean, Ángel de Brito detectó un nuevo cruce entre ambas y fue directo al grano: "¿Te puedo hacer una pregunta Moria? ¿Están bien con Nacha?".

La aludida dio una respuesta de compromiso: "Muy bien, ¿no es cierto Nacha? ¿Estamos bien?", mientras la otra tragaba saliva. Y aunque dudó en responder, Guevara no dudó en la frontalidad: "No es que me moleste porque a Moria la conozco mucho. Pero cuando se mete con Deepak Chopra, o con la 'chantada de la espiritualidad' me molesta".

Moria enseguida entendió por dónde iba, por un episodio ocurrido en el ritmo anterior, cuando Nacha trató de unir sus manos a las de Lizardo Ponce para transmitirle energía y mitigarle la angustia. Efectivamente eso era: "Yo también tengo que aguantar cada cosa acá, mi amor. La imposición de manos me parece una chantada, no tiene que ver con meditar ni salto cuántico. Gracias, universo, por hacerme tan divina, tan buena persona y tan buena gente, leal y no traicionera".

Nacha, sin querer seguir enrollándose cerró con un "Que Dios te perdone". Con eso demostró que, efectivamente, más allá del show y del efervescente carácter de ambas, algo en el vínculo necesita urgentemente ser sanado.