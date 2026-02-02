“¿Perdonarías una infidelidad?“: la pregunta de Moria Casán que descolocó a La China Suárez

Este lunes, en el programa La mañana con Moria (eltrece), María Eugenia “La China” Suárez habló con la diva y contestó muchas preguntas acerca de cómo es su relación con Mauro Icardi. Uno de los fragmentos más candentes de la nota fue cuando la conductora le consultó a la actriz si le perdonaría una infidelidad al futbolista.

Para introducir el tema, Moria teorizó acerca de una posible infidelidad del futbolista y puntualizó sobre este hecho que podría resquebrajar la relación: “La felicidad sería cuidarme, no exponerme, estamos expuestos todo el tiempo. No me hagas que sufra una humillación. ¿Podrías perdonar una infidelidad?“.

La China Suárez aseguró que no perdonaría una infidelidad (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Ante este panorama, La China, sin filtros, aseguró: “No y eso está clarísimo, lo digo de entrada. No podría volver a confiar y sería un suplició la relación. Yo confío y lo escucho, es un hombre que no miente y si lo hace rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con eso”.

Con una ida y vuelta dinámico, Moria recordó cuando, hace unos meses, La China le contó cómo conoció a Mauro y, a partir de eso, le dio pie a la actriz para que desarrolle su mirada acerca de mujeres “casadas” que le escriben e intentan seducirlo.

“La confianza es todo. Hay muchas que hablan mal de mi y la cantidad de mujeres casadas que le hablan a Mauro, las conozco a todas. No me interesa exponer a ninguna, pero yo veo todo y hasta él me muestra y me dice ‘mirá quién me escribió’”, explicó Suárez.

La China sobre mujeres que le escriben a Mauro Icardi

Tras esta declaración, Moria incitó a la actriz a que de nombres de las mujeres que le envían mensajes, a lo que La China se negó y dio otro ejemplo: “No me interesa dar nombres. Nos ha pasado en el boliche Tequila que dos o tres chicas que siempre están ahí, perreando, lo miran y de la nada venía un amigo de Mauro diciendo que tal se quería ir con él. No voy a exponer a ninguna, pero yo veo todo”.