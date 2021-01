Cantando 2020: en una noche a puro talento, se definió la segunda pareja finalista Crédito: Prensa LaFlia

Luego de que Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi se consagraran como los primeros finalistas de Cantando 2020, llegó el momento de saber a qué equipo deberán enfrentar este viernes, para alzarse con el premio de 500 mil pesos. Con esa premisa, Laurita Fernández y Ángel De Brito les dieron la bienvenida a los protagonistas de la segunda semifinal: Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, y Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari.

Los encargados de romper el hielo en esta gala en la que cada equipo debía interpretar cuatro temas, dos ya presentados en el programa y dos 'estrenos', fueron Leiva y Lanzelotta, que eligieron "Regresa a mí", de Tony Braxton.

Luego, Quiroz y Tapari se metieron de lleno en el pop latino y cantaron uno de los éxitos de Luis Miguel, "Qué nivel de mujer", y sorprendieron a todos los presentes, por sus movimientos en la pista y su poder vocal.

En esta instancia del concurso, cada miembro del jurado debía elegir a alguna de las dos parejas, luego de cada una de sus cuatro presentaciones. Como suele ocurrir, la primera en tomar la palabra fue Nacha Guevara: "Venía muy entusiasmada esta noche. Les quiero agradecer a los cuatro, porque los mejores momentos de Cantando son los que ustedes nos brindaron. Además, por la humildad con la que lo hacen. Los admiro y los respeto mucho. Para mí, ustedes son los ganadores".

"Había que romper el hielo y por eso a la pareja uno le costó mucho más. El equipo dos se guardaron esta sorpresa... Y fue algo muy inteligente. En este caso, elijo a la pareja número dos", expresó.

"Cuando vi los temas que les tocaron, creí que no era una buena opción para Rocío y Rodrigo, pero cuando empezó el tema, la voz de Rodrigo fue increíble y Rocío se transformó. Me emocioné. También voto a la pareja número dos", coincidió Karina "La Princesita".

Oscar Mediavilla, a su vez, sumó: "Son los cuatro fantásticos. Han cantado muy bien. Ángela es una reina. Todos. La pareja dos salió descontrolada, para levantar a todos los muertos. Elijo a la pareja número dos".

"Son extraordinarios. Tienen de todo, pero sobre todo capacidad de trabajo y pasión. La pareja número uno no me sorprendió demasiado. Lo vi a Brian más achicadito. Ángela tiene una voz gloriosa. Los chicos de la pareja número dos hoy son otros. Rocío es una chica nueva. Y manejaron el factor sorpresa y lo que mostraron fue muy moderno. Lo que han hecho es un gran show. Están para el 'Bailando' o para protagonizar una comedia musical. Nos hicieron arengar toda la canción. Nos sorprendieron. Sin ninguna duda, elijo a la pareja dos", cerró Moria Casán. De esta manera, Rocío y Rodrigo consiguieron el primer punto de la noche.

Llegó el momento, entonces, de que la producción pusiera al aire un tape con lo mejor de la pareja número uno en su paso por el concurso. "Hasta hoy, no tuvimos tanto en cuenta todo lo que pasamos y la alegría que le llevamos a la gente", indicó Leiva.

Con su segundo tema, la pareja número uno llevó el rock a la pista, volviendo a interpretar "Rock de la prisión", la versión en español del clásico de Elvis Presley. Quiroz y Tapari, a su vez, eligieron una balada en español "Entra en mi vida", de Sin Bandera.

La pareja tuvo, también, su clip con los mejores momentos de su paso por el programa, desde que comenzaron como suplentes, justamente, de la pareja número uno, hasta su consagración como semifinalistas, pasando por su incorporación como equipo titular. "Fue hermoso compartir este momento con Rodrigo y con toda su familia. A Ana Durañona, la coach, también fue un placer conocerla. Le agradezco a Edu, mi marido, y a Alma, mi bebé... También a mis papás, porque gracias a ellos nunca bajé los brazos. Son luchadores y soy lo que soy gracias a ellos: una persona humilde que, aunque le pongan trabas, va a salir adelante. Yo salí a trabajar con mi viejo en la calle, y si lo tengo que hacer otra vez lo voy a hacer", expresó Quiroz.

Tras escucharlos, Guevara indicó: "¡Qué difícil! Pero también qué bueno que sea así. Todos lo hacen con pasión, entrega y compromiso. Les juro que no sé qué hacer. Elijo a la pareja número uno".

Karina agregó: "Esta es la noche más difícil, no encuentro razón para elegir. Lo de la pareja uno tuvo todo lo que tiene que tener un show, fue excelente. Y lo de la pareja dos me emocionó. ¡No sé qué hacer! Me voy a lavar las manos un poco. Elijo a la pareja dos".

"Me alegra que haya dos parejas tan talentosas, fuertes e importantes. Rodrigo y Rocío están en estado de gracia. Es muy difícil porque son increíbles artistas. Voy a votar por la pareja que más me llegó, la dos", explicó Mediavilla.

Casán, en tanto, precisó: "Los cuatro están muy arriba esta noche. A Rodrigo lo vi pasado de emoción, no sé como no se le quebró la voz. La carga emotiva te agota, quedás exhausto. Bien lo de la pareja dos, me gustó, pero no me mató. Los chicos con el rock me sorprendieron y el final de Ángela fue para los Grammy. Me encanta cuando se juega con una performance. Ángela falló un poquito en la coreo, pero fue un detalle. Elijo a la pareja uno". De esta manera, Rocío y Rodrigo sumaron su segundo punto mientras que Ángela y Brian alcanzaron el primero de la noche.

Llegó, entonces, el tercer tema de Leiva y Lanzelotta: "Héroe", de Mariah Carey. La puesta incluyó imágenes de la vida en familia de los dos concursantes. Al borde del llanto, Ángela expresó una vez finalizado el tema: "Mi papá está saliendo de un cáncer. Es mi héroe. Lo amo".

Rocío y Rodrigo estrenaron otra canción, la versión de Soledad de "Hallelujah", el tema de Leonard Cohen.

Emocionada, Guevara comenzó su devolución: "Estoy muy feliz. Elijo a la pareja uno. Es una noche hermosa e inolvidable. Son personas muy especiales y les deseo desde mi corazón lo mejor, porque se lo merecen".

"En este no me costó tanto elegir. Ángela, sos la perfección. Brian, venís acompañando bien y hay una evolución en vos. Pero me dejé llevar por el corazón y lo que sentí. Fueron más parejos los integrantes del equipo dos", sumó Karina.

"¡Me pone tenso escucharlos cantar! Lo más importante es el compromiso y la garra. Ángela es un avión. Todo está funcionando bien y es un honor participar de esto. Los quiero a ambos, pero me pegó más la pareja número dos", reveló a su turno Mediavilla.

Moria, entonces, cerró: "Ángela y Brian administraron divino la energía, pero los chicos se transformaron. Rocío es otra. Lo que no te mata, te fortalece. La caída de tu casa te eyectó y estás en las nubes. Parecés Barbra Streisand cuando era joven. La primera pareja me emocionó, también por las fotos que adornaron el show, pero la segunda pareja, con el 'Hallelujah' que hicieron solito, lograron erizarme la piel. Elijo a la pareja número dos".

La última elección de Lanzelotta y Leiva fue "Qué ganas de no verte nunca más", la canción popularizada por Valeria Lynch que, como el resto de los temas escogidos, sirvió para el lucimiento personal de la participante.

Haciendo gala una vez más de su versatilidad, Quiroz y Tapari optaron esta vez por el folclore y brindaron una versión de "Entre a mi pago sin andar", de Carlos Carabajal.

En esta cuarta ronda, los jurados solo se limitaron a elegir, sin dar devolución. Nacha fue la única que eligió a la pareja número dos. Sus tres compañeros se inclinaron por Leiva y Lanzelotta que, así, quedaron con dos puntos, contra tres de sus contrincantes.

Llegó entonces el momento de conocer el voto definitorio del público: con el 51,7%, quienes lograron pasar a la final fueron Lanzelotta y Leiva.

