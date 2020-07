La bailarina confesó que recibió un mensaje muy especial antes de su debut en el Cantando 2020 Crédito: Captura Instagram

Esta noche vuelve Cantando por un sueño a la pantalla de eltrece. Junto a Ángel de Brito, Laurita Fernández regresa a la conducción y, tras contar cómo se prepara para esta noche, confesó que su ex Nico Cabré le mandó un mensaje para desearle suerte.

Ansiosa por estar en el estudio y presentar a los participantes, Fernández dio detalles de lo que será esta nueva edición del certamen y reveló que aún no tiene outfit para esta noche. "Le mande a Ángel mis opciones para que combinemos nuestro look. Te juro que a las tres de la tarde te digo que me pongo, aún no lo decidí", expresó la conductora frente al reclamo de su compañero.

Tras aclarar que no es de "indecisa", la rubia explicó el percance que tuvo con su vestuario. "Tengo tres opciones. Depende también de cómo me vayan porque con esto de que no te podés ir a tomar medidas ni a probar, hay que hacer todo virtual y es medio difícil. Me los mandaron y como no me iban, los volví a mandar para que me los arreglen y ahora estoy esperando que me lleguen y ver cómo me quedan", lanzó.

Mientras De Brito anunciaba quiénes serán los primeros en abrir el reality esta noche (Carmen Barbieri, Lola Latorre, Agus Agazzani y Jey Mammon), contó que Barbieri cantará "Te quiero tanto" de Sergio Denis y dio un detalle extra: "El que no quiere estar esta noche es 'Carmencito' (en referencia a Fede Bal). Fede dijo que no quiere opacar a la madre. Iba a estar por zoom y se bajó", indicó el conductor de LAM.

Sorprendida por su decisión, Fernández no disimuló su desilusión en vivo. "¿Pero cómo opacar a Carmen? A Carmen no la opaca nadie. ¡Qué pena!", se lamentó y enseguida explicó cómo será la intervención de los familiares y afectos de los participantes: "Detrás del jurado va a haber una pantalla de cuatro metros donde va a haber una especie de tribuna virtual y va a aparecer la gente que se está inscribiendo por zoom. La idea era también sorprender a los participantes con su gente, los íntimos que le quieran mandar mensajes", explicó.

En cuanto a si Bal le escribió para desearle suerte en el debut, la rubia confesó que no y enseguida justificó: "Es que pensé que lo iba a ver hoy a la noche. No, no me escribió". Sin embargo, enseguida confirmó que su ex Nicolás Cabré sí se comunicó con ella para saludarla y desearle suerte. "Hoy recibí un montón de mensajes de todos y estoy chocha. Me escribió Fede Hope, el "Chato" Prada, Nico Cabré también", lanzó, entre risas.

Ante el asombro de las panelistas que felicitaron al actor por la actitud y "le sumaron un punto", la bailarina no dio demasiados detalles, pero coincidió con las angelitas: "Sí, sí, todo bien", expresó mientras se sonrojaba e intentaba cambiar de tema.