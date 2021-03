Carmen Barbieri: cómo será su debut en MasterChef Celebrity

Si de Ave Fénix se trata, Carmen Barbieri bien podría ser la encarnación terrenal del ave que, para la mitología griega, se regeneraba de las cenizas de su predecesor. En los próximos días, la actriz se sumará al staff de participantes de MasterChef Celebrity dejando atrás semanas oscuras donde el contagio de Covid-10 la llevó a estar internada y en estado de coma farmacológico durante varios días.

La vuelta de Barbieri a la actividad sorprende, dado que, hasta hace pocas horas, se hablaba de algunas secuelas que el coronavirus había dejado en sus cuerdas vocales, evidentemente superadas, anque aún con disfonía. La actriz fue una de las primeras en firmar contrato para participar del certamen generado por Telefe y la productora BoxFish, a cargo de Diego Guebel.

El viernes pasado, Barbieri grabó su primera participación en el certamen . Si la llegada al canal fue emotiva, aún más lo fue la presentación que le hizo el conductor Santiago del Moro. Con lágrimas en los ojos, la viuda de Santiago Bal recordó los momentos críticos que tuvo que atravesar, pero no dejó de agradecer y celebrar su notable recuperación.

A pesar que aún transita un período de convalecencia, no está previsto un tratamiento sanitario especial para la concursante, según informaron a LA NACION desde Telefe. Al igual que al resto de los famosos de la versión local del reality, nacido en el Reino Unido en 1990, se le tomará la temperatura y deberá transitar por una alfombra sanitizante ubicada en el ingreso al imponente edificio del canal, ubicado sobre la avenida Fleming en la localidad de Martínez. El viernes pasado, Barbieri llegó a Telefe, con una máscara facial protectora, a bordo de la combi que la producción envió para trasladarla desde su domicilio.

Barbieri comparte su camarín con dos participantes más, pero -por prevención- llegará peinada y maquillada desde su departamento del barrio de Belgrano. La idea es que no circule demasiado por el canal, ni permanezca demasiado tiempo más allá del que insume la extensa grabación del show.

En principio, el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, no le exigirá desafíos extras, aunque aún se evalúa cómo se la calificará para que su llegada no conlleve ventajas con respecto al resto de los participantes. Como el ciclo se graba con bastante anticipación, el ingreso de Barbieri se dará cuando solo quedan en carrera diez concursantes y luego de haberse grabado siete “Galas de “eliminación”. Si no se producen cambios de último momento, está previsto que el primer episodio grabado por Barbieri salga al aire el lunes 12 de abril.

Verano crítico

El 20 de enero, Carmen Barbieri había sido internada en la Clínica Zabala del barrio de Belgrano ya contagiada con coronavirus y con un cuadro de neumonía. Problemas respiratorios y un agravamiento general llevaron a que fuera inducida al coma farmacológico durante varios días. Federico Bal, su hijo, había pedido a los amigos y al público en general, una oración por la salud de su madre, debido a la gravedad que presentaba su cuadro.

La actriz se habría contagiado en uno de los primeros ensayos y clases gastronómicas que los participantes de MasterChef Celebrity deben tomar antes de debutar en el programa. Al momento del contagio, Barbieri también formaba parte del elenco de la obra teatral Un estreno o un velorio que se presentaba en la sala del Broadway con producción de Flavio Mendoza.

No fueron tiempos fáciles para Barbieri, a la muerte de Santiago Bal se sumó en febrero de 2020 el diagnóstico de cáncer de su hijo Federico, quien ya recuperado pudo participar de la primera edición de Masterchef Celebrity y hoy es el digital host que acompaña a la chef Dolly Irigoyen, en una suerte de revancha que se les da a los concursantes eliminados de la competencia.

Así las cosa, el 12 de abril Barbieri volverá a aparecer frente al público y demostrar, una vez más, que es un Ave Fénix resiliente, una “leona” como ella misma se define.