Celeste Cid reveló quién le dio la cachetada más fuerte en una ficción

La actriz, en un posteo de Pol-ka, recordó el momento con humor Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019 • 15:25

Con motivo del festejo de los 25 años de Pol-ka, la productora creada en 1994 por Fernando Blanco y Adrián Suar- que en 1995 estrenaba su primera ficción, Poliladron-, numerosos actores grabaron divertidos videos bajo el hashtag #AcaHayUnaHistoria.

Una de las protagonistas de dichos clips fue Celeste Cid . La actriz repasó sus trabajos más importantes con la productora, y compartió diversas curiosidades. En primera instancia, Celeste contó que el personaje favorito que interpretó en Pol-ka fue el de Malena San Juan en Para vestir santos, "por su humor, su drama, su búsqueda".

La serie se estrenó el 21 de abril de 2010 y duró hasta diciembre del mismo año por la pantalla de Eltrece, con las actuaciones de Cid, Griselda Siciliani y Gabriela Toscano.

Celeste Cid habló de la cachetada más fuerte que recibió en ficción - Fuente: Instagram Pol-ka 01:00

Video

Por otro lado, Cid recordó quién fue la colega que le dio la cachetada más fuerte. " Mirta Busnelli me pegó la cachetada más fuerte que me pegaron en toda mi vida. Estuve tres días sin escuchar de un oído, se lo estoy diciendo por acá porque creo que ella no lo sabe", recordó la actriz, entre risas.

Cid y Busnelli protagonizaron "Lucía, memoriosa", el segundo episodio de la segunda temporada de Mujeres asesinas, la producción de Pol-ka ganadora del Martín Fierro de Oro en 2006.

Además de Cid, en la cuenta de Instagram de Pol-ka se los puede ver, entre otros, a Suar hablando del intenso rodaje de Poliladron, a Julieta Nair Calvo aludiendo al fenómeno "Flozmín" de Las Estrellas, y a Gonzalo Heredia y Luciano Castro recordando cómo fue su primer encuentro antes de filmar Valientes.