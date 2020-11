Christian Sancho contó cuáles son sus caballitos de batalla en la cocina Crédito: gentileza Telefe

11 de noviembre de 2020 • 14:23

En la gala de ayer de MasterChef Celebrity, los participantes se sometieron a un nuevo desafío: hacer una milanesa innovadora. Tras recibir algunas críticas, Christian Sancho -que está reemplazando a Vicky Xipolitakis en la competencia- contó cómo está viviendo su participación en el certamen de cocina.

"A un tipo que no cocina le pasa eso, para mí cada plato es un salto al vacío. Todos los platos que van a verme cocinar van a ser así. Yo tendría que hacer dos platos que son mi especialidad: calzone y ravioles", comentó este mediodía en Flor de equipo.

Luego de recibir un mensaje de Xipolitakis, Sancho contó cómo llegó al reality de cocina. "Me habían llamado de entrada para estar en MasterChef y como me iba a España a filmar una serie dije que no. Al final con el rebrote me quedé sin el pan y sin la torta. Cuando se dio esta posibilidad, la producción vio que estaba acá y me llamó. Me encantó la idea de reemplazar a Vicky", señaló entusiasmado.

Con un perfil más discreto que Xipolitakis, Sancho advirtió que puede haber algo de la esencia de la vedette en las próximas galas: "No vamos a spoilear, pero puede ser que haga alguna cosita de Vicky. Puedo convertirme en un Sancholitakis, ¡ojo!", lanzó generando expectativa.

En cuanto a sus dotes culinarios, el actor confesó: "Me encanta comer, es uno de los placeres más grandes, pero no cocino mucho. Yo viví toda la vida viajando y comía en hoteles, entonces por eso no cocinaba tanto". Luego de charlar con los integrantes del programa de Florencia Peña, se animó al desafío de hacer una milanesa en vivo.