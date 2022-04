Ángela Leiva blanqueó su noviazgo con un músico y reveló: “Él está esperando un hijo con su ex”

A pesar de tener más de un millón de seguidores en Instagram, Ángela Leiva no es la clase de celebridad que comparte el minuto a minuto de su día. Sus redes están dedicadas de lleno a promocionar su trabajo y a registrar, de manera eventual, algún viaje o evento al que asiste. Pero, cuando de su intimidad se trata, prefiere mantener un perfil lo más bajo posible. Es por eso que decidió blanquear su noviazgo con un integrante de su banda a través de un mensaje enviado a Socios del espectáculo (eltrece) en vez de compartirlo en la plataforma.

Ángela Leiva blanqueó su noviazgo

El 2021 estuvo plagado de grandes desafíos para Leiva. Formó parte de La Academia (eltrece), protagonizó La 1-5/18 junto a estrellas como Esteban Lamothe y Agustina Cherri, y continuó firme con sus shows de música tropical. Aunque siempre dio lo mejor de sí, llegó un punto en el que los compromisos se le acumulaban y su apretada agenda no le daba respiro, así que debió despedirse del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Pero esa no sería la única ruptura que le deparaba el año ya que, a mediados de junio, terminó una relación de tres años con Martín Echarte.

Como suele suceder con las celebridades cuando están solteras, la atención tanto de sus fans como de los periodistas especializados en el espectáculo se enfocaron en descubrir si la artista volvía a salir con alguien. De esta manera, no tardaron en surgir los rumores que la vincularon con diversos personajes, entre los que se encontraron algunos de sus compañeros de elenco en la novela de Pol-Ka. Una y otra vez, Leiva debió desmentirlos -o, en todo caso, ignorar- las especulaciones.

No obstante, llegó el día en el que, en medio de crecientes teorías de una posible relación con uno de los integrantes de su banda, la intérprete de “Llamadas extrañas” salió a confirmarlos. La noticia la presentó Socios del espectáculo (eltrece), en donde informaron que está felizmente de novia con Gabriel Mikelovich.

Gabriel Mikelovich es uno de los integrantes de la banda de Ángela Leiva instagram @gabriel.mikelovich

Asimismo, detallaron que el músico se prepara actualmente para convertirse en padre por primera vez junto a su expareja, pero manifestaron que no sabían si Ángela estaba o no al tanto de la situación. Días después, Mariana Brey comunicó que se puso en contacto con la protagonista de esta historia y que le explicó toda la situación. “Me dijo que están de vacaciones en el sur, en la nieve, que no se fotografiaron juntos pero que están enamorados”, expresó.

Y agregó: “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”.

A continuación, la panelista mostró el mensaje que recibió de parte de su interlocutora, el cual leía: “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”.

Ángela Leiva confirmó su relación con Gabriel Mikelovich instagram @angelaleivaok

Finalmente, aclaró uno de los motivos que más dudas generaron y es el motivo por el cual no comparten fotos juntos. “Si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada. Igual es obvio que estamos juntos si nos sacamos fotos en el mismo lugar. Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy muy poquito”, expresó a través de un audio. Y, de esta forma, realizó el anuncio que todos sus fans ansiaban.