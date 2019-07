100 días para enamorarse será adaptada por la cadena Showtime norteamericana

Nancy Duplá y Carla Peterson en Cien dias para enamorarse, como dos mejores amigas dispuestas a ayudarse en los embates de la vida

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019 • 12:44

100 días para enamorarse alcanzó un nuevo hito en su exitosa carrera. El ciclo producido por Underground y emitido por Telefe será adaptado para la televisión norteamericana por la señal premium Showtim e. Después del suceso que lo transformó en la ficción más vista del año pasado y en la ganadora del Martín Fierro de Oro pero sobre todo en material de debate y discusión sobre temas como la inclusión y la diversidad anunció hoy el proyecto para llevar al ciclo protagonizado por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín y Luciano Castro y escrito por Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada al público internacional.

Titulo: Trailer "100 días para enamorarse" - Fuente: Telefé 03:43

Video

Producida por Paramount Television y Viacom International Studios (VIS) Americas, la unidad de desarrollo, producción y distribución de contenidos de Viacom, que ahora incluye los contenidos originales producidos en la región por sus señales globales como Nickelodeon, MTV y Comedy Central y contenidos de Telefe, no se sabe que formato tendrá la tira de 125 episodios estrenada el 7 de mayo de 2018, ni cuánto de la historia de Laura (Peterson) y Antonia (Dupláa) y sus familias incluirá nueva versión, pero sí se dio a conocer su título en inglés: 100 Days to Fall in Love.