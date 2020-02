Cómo será el nuevo Animales sueltos con Luis Novaresio como conductor

Momento selfie: Pamela David y Luis Novaresio. David estuvo en el evento de presentación de Animales sueltos junto a su marido, Daniel Vila Crédito: Gerardo Viercovich

En un clima distendido se presentó ayer la nueva temporada del programa Animales sueltos (América) , que en esta edición 2020 tiene una gran novedad: Luis Novaresio será quien se ponga al frente de la manada desde el próximo lunes, a las 23.30.

"Es un recontra desafío conducir Animales sueltos. Conducir un programa en general es un desafío, pero hacer este es un desafío más iva, la verdad es que es una gran apuesta", remarcó Novaresio a LA NACIÓN sobre este especial debut.

Luego de 11 temporadas comandadas por Alejandro Fantino, será ahora Novaresio quien maneje los ritmos del programa, imprimiéndole su sello. Y para hablar sobre la realidad diaria no estará solo, lo acompañará un gran equipo de periodistas integrado por Jonatan Viale, Romina Manguel, Maxi Montenegro, Nacho Ortelli y Javier Calvo, a los que se le sumarán el politólogo Gustavo Marangoni y el abogado Mariano Cúneo Libarona. En tanto, el móvil del ciclo quedará en manos de Diego Lewen para los temas calientes que requieran salidas desde exteriores.

Luis Novaresio con parte de su equipo Crédito: Gerardo Viercovich

Jorge Asís vuelve a Animales sueltos Crédito: Gerardo Viercovich

Otra gran novedad del programa es la incorporación de la ensayista Beatriz Sarlo. Asimismo esta edición contará con el regreso del periodista y escritor Jorge Asís, quien supo dejar su huella cada vez que participó de los envíos conducidos por Fantino. Ahora junto a Novaresio, Asís volverá a tener sus charlas de a dos en los envíos de los miércoles.

El que no será de la partida de Animales Sueltos 2020 es Fernando Carnota, que este año decidió dedicarse de lleno a su vuelta a la radio (conduce a diario, de 6 a 9, Todos Juntos por Rivadavia AM 630).

Novaresio, "enamorado" del formato

Luis Novaresio junto a Romina Manguel, con quien también trabaja en radio en #Novaresio910 Crédito: Gerardo Viercovich

Novaresio también le contó a LA NACION que al tener que reemplazar a Fantino en algunos programas pasados eso lo obligó a seguir más de cerca el ciclo, pero también lo hizo "enamorarse" del formato. "Vi el programa y lo hice cuando Ale (Fantino) se fue a Colombia y ahí un poco me enamoré. La verdad -debo confesar- que me gustó mucho, me parece un formato divertido, resume un montón de cosas que a mí me gustan hacer, discutir la información con compañeros de trabajo, con colegas, y después hacer un mano a mano", señaló.

Respecto de cómo será el nuevo Animales sueltos dice que lo ve más parecido a un " late night show americano", aunque la actualidad mandará e impondrá el ritmo de cada programa.

Para ponerse al frente de este emblemático ciclo de América, Novaresio tuvo que hacer varios cambios en su agenda laboral, incluido dejar de lado su ciclo de entrevistas en A24, aunque ahora asegura que sobre este programa no está dicha la última palabra: "Así, bajito, sin hacer demasiado ruido, quizá recuperemos el Luis Novaresio Entrevista, los domingos en A24".

¿Los invitados soñados?

Relajados antes de hablar con la prensa por la nueva edición de Animales sueltos Crédito: Gerardo Viercovich

A la hora de pensar qué figuras le gustaría tener en un mano a mano en el programa, Novaresio no duda y señala: "Me encantaría tener a Cristina, a Máximo [Kirchner], que nunca en mi vida entrevisté. A Mauricio Macri verlo salido del poder, a Maria Eugenia Vidal lo mismo, la verdad que el mano a mano te permite fantasear con un montón de cosas. Muy político este año, quiero que estén los políticos de peso".

"Estoy muy bien"

Braulio Bauab, el novio de Novaresio Crédito: Instagram

Este ajetreado presente laboral lo encuentra muy bien a nivel personal y el periodista no quiere ocultarlo ni teme abrir -un poco- las puertas de su intimidad. "La verdad es que yo estoy muy bien. Estoy en un gran momento. Estoy muy feliz, estoy enamorado, estoy con proyectos, Braulio [su pareja] me reta y me dice: 'dejá de decir la edad', pero es raro que a los 55 esto te pase".

Y agregó: "Estoy muy contento, aparte estoy como festivo, genera como una cosa de alegría todo esto. No hay demasiado secreto, lo personal es lo que importa, lo otro es como un accesorio".

Informe Pablo Montagna.