Cuesta verlo a José María Listorti ponerse serio. Tanto en la televisión como en sus redes, el conductor se caracteriza por tomarse la vida con humor, incluso en los momentos más amargos.

Sin embargo, su diagnóstico positivo de Covid-19 le sacó las ganas de reírse. Visiblemente preocupado, y algo desmejorado, el actor subió un video a la red social Instagram donde cuenta cómo avanzó el virus en su cuerpo.

"Hola, cómo andan -comienza diciendo recostado en una cama-. Sigo acá con el Covid, dando el reporte. A todos los que se preocupan por mí, muchas gracias. Creo que acabo de perder el olfato, es más, traje un desodorante. Vamos a testear". Inmediatamente deja de hablar y tira aerosol tanto en el aire como en su ropa. "No, lamentablemente no lo huelo".

Se sabe que los síntomas del coronavirus son diferentes en cada persona, aun cuando varios de ellos se repiten. "Acabo de comer y el gusto sí lo siento -continuó José María. Yo pensé que se perdía el gusto y el olfato. Mi familia, que es lo más importante, está bien, sigue sin síntomas. Yo estoy sin fiebre, pero un poco decaído, con dolor muscular y sin olfato. Besos y gracias a todos por los mensajes de cariño".

En una entrada anterior, Listorti había comentado que comenzó con los síntomas el domingo a la noche: "El domingo me desperté con un poquito de fiebre y dolor de garganta. Activé el protocolo, me hice un hisopado y me dio positivo. Como verán, hoy no estoy en el living de mi casa, no tengo el televisor atrás como siempre porque estoy claramente encerrado en mi habitación, acá tranquilo."

El positivo del conductor de Hay que ver llegó cuando su compañera en el programa, Denise Dumas, acababa de recibir el alta por la misma situación.