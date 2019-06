Dady Brieva, sobre sus polémicos dichos: "Me tomaron muy literal"

El humorista se refirió a su pedido de crear "una Conadep del periodismo" Fuente: Archivo

"Vengo a hacer acá mi partido despedida. Voy a hablar sólo en universidades y unidades básicas, pero no más acá, en la tele", aseguró Dady Brieva en Involucrados (América). Fue minutos después de saludar al conductor, Mariano Indica, que cocinaba al aire pollo con arroz. "Hay una época para todo", apuntó sobre su decisión de dejar de hablar de su militancia en los medios. "Políticamente, con el escenario de hoy, no conviene que yo haga declaraciones que carguen las tintas", agregó días después de sus polémicos dichos sobre la necesidad de crear "una Conadep para periodistas".

"Me tomaron muy literal", aseguró después de que Débora Pláger trajera a colación sus dichos, para abrir el debate. "Acá hay periodistas decentes y otros los que no lo son, pero lo que seguro no hay es periodistas ingenuos", apuntó. Y agregó que nada de su decisión de no seguir hablando de política tiene que ver con las repercusiones que sus opiniones puedan tener en el público.

Decidido siempre a ofrecer frases explosivas y marcándole "el título" a los medios, aseguró: "Para mi sería un orgullo ser el Herminio Iglesias del kirchnerismo y bancar la resistencia". Además, en referencia a los polémicos dichos de Juan Grabois en el mismo programa, coincidió: "Hay que tener oficio para ser chorro. 'Yo sería prostituta para salir a darle de comer a mis hijos', es lo mismo que 'Yo hubiera salido de caño para darle de comer a mis hijos'. Es simplemente ir a los extremos".

Y después de jactarse de haber estado abrazado con Ernesto Sanz en Mendoza, a pesar de que es radical, apuntó que "[Sergio] Massa agarró tarde y que simbólicamente significaba mucho". Sobre la candidatura de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente de Mauricio Macri, dijo: "No es más del club. Hay que retirarle el carnet. Pero no desconozco su historia... Y creo que uno no se tiene que disfrazar de lo que no es para que lo vote la señora de Pacheco de Melo y Callao".

Sobre el final, mientras se discutía sobre los bolsos de José López, no esquivó las balas: "Me hago cargo. Es de los míos".