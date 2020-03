Desde España, Noelia Pompa habló de su presente sentimental Crédito: Instagram

Noelia Pompa estuvo a punto de viajar a Buenos Aires para empezar con los ensayos del "Bailando por un sueño" . Pero la pandemia la obligó a quedarse en España , donde vive desde hace cuatro años. Ahora está haciendo la cuarentena en "el último pueblito de Madrid", dijo. Y aprovechó el contacto con Hay que ver , el ciclo de El Nueve, para presentar a su novio David , un cocinero madrileño.

"Nos conocimos cuando fui a ver The Hole , la obra en la que estaba Noelia. Fui con una amiga y me gustó su sonrisa. Le pedí a mi amiga que me la presentara. Cuando la vi, le dije: 'guapa'. Ella se giró y le saque su teléfono", contó David, quien aseguró que están juntos desde ese día, el 22 de febrero del 2017.

"Voy cada tanto a la Argentina pero estoy aquí con David, construyendo una vida juntos. No es que me borré del mapa, yo sigo trabajando", contó Noelia. Y aclaró que su novio es muy buen cocinero: "Me enamoró por la panza. Cocina muy bien. Y la paella es su especialidad".

Pompa también hizo una reflexión sobre el momento en que vive el mundo entero. "El optimismo es lo que nos va a mantener en pie. Están divididas las ideologías pero la unión hace la fuerza, y tenemos que unirnos contra la pandemia. A todos nos toca por igual, de cualquier país, de cualquier clase social. Que esto nos sirva para sanar", reflexionó.