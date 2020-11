Diego Ramos, sobre su ausencia en Flor de equipo: "Evidentemente alguien decidió que no estuviera" Crédito: Instagram

A mitad de año, el nombre de Diego Ramos sonó fuerte para ser parte de Flor de equipo, el magazine matutino conducido por Florencia Peña. Sin embargo, luego de que su estreno fuera pospuesto varias veces por causa del Covid-19, el programa arrancó a comienzos de noviembre, sin la presencia del actor.

Esta tarde, Ramos estuvo como invitado en Confrontados y, tras hablar de su difícil año tanto a nivel laboral como personal, hizo referencia a los motivos de su ausencia en el ciclo de Telefe. "La propuesta para estar fue hace mucho tiempo. Pasó que el programa se retrasó mucho y en tres o cuatro meses puede cambiar todo. Pero no pasó nada puntual", explicó.

Sin convencer demasiado al panel, Ramos dio más detalles al respecto. "Me entusiasmaba estar, pero no se dio. Me encanta Flor, me encanta el canal, me encantaba todo, pero a veces las cosas no se dan. Evidentemente alguien decidió que no estuviera", disparó.

Tras advertir que en Polka solo trabajó dos veces, el actor reflexionó: "Está abierta la posibilidad de que no le gustes a alguien o no le sirvas, y no pasa nada". Lejos de guardar rencor con la productora, el protagonista de Sex Virtual habló acerca de cómo sigue su año laboral.

"Es un año raro para todo el mundo. Yo estuve con mucho trabajo hasta que se terminó el programa que conducía en NetTV [Tarde pero temprano] y me quedé solo con la obra. Ahora el sábado arrancamos con AutoSex, que va a estar buenísimo. Es un show mega recital sexual impresionante. Va a estar Miss Bolivia también", concluyó.