Tamara Pettinato no se esmeró con la comida, pero sorprendió a sus compañeros con la presencia de Cristian Castro

20 de febrero de 2020 • 00:50

Este miércoles, la anfitriona de Divina Comida fue Tamara Pettinato. "Detesto cocinar", expresó a modo de presentación, pero a pesar de su falta de ganas, tomó por asalto su propia cocina y preparó un menú "especial" para sus cuatro invitados: una entrada de salchichas envueltas en masa; como plato principal, milanesas con puré instantáneo; y como postre, gelatina con trozos de manzana.

Santiago Artemis, por su parte, cumplió con su prenda impuesta la noche anterior y apareció vestido de una manera muy particular, muy alejado de su habitual estilo: con una camiseta, short, medias y botines de fútbol. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche llegaría un rato después, antes de que los comensales "disfrutaran" de la propuesta gastronómica de la hija de Roberto Pettinato.

Disfrazado de repartidor de comida, Cristian Castro apareció de sorpresa y causó conmoción entre los invitados. La más nerviosa fue sin dudas Barbie Vélez, que terminó sentándose al lado del músico y escuchándolo cantar casi al oído. El hijo de la gran Verónica Castro no se quedó atrás y aprovechó para acercarse a la actriz. El final del tema, como era de esperarse, fue a puro abrazo.

Pero no fue la única invitada a la que intentó seducir. "Sé que te llamás como mi mamá en su novela", le dijo a Mariana Genesio. "A muchas argentinas le pusieron Mariana por ella", agregó en referencia al papel de la diva mexicana en Los ricos también lloran.

Fiel a su estilo, el cantante se rió, también de sí mismo: "Me acabo de dejar con una noviecita que tenía. Estuve cinco meses, duré más que en mi último matrimonio. Siempre hay cuestiones que nos molestan, creo que debería haber colegios que enseñen cómo estar en pareja. Yo podría dar clases ahí".

"Cuando me son infieles siempre pido un trío", bromeó, y contó su experiencia con un amigo y dos mujeres. "Estábamos ahí, yo lo veía y no me podía concentrar, así que llevé a la chica a otro lugar. Soy muy dulzón, ese es mi problema", explicó.

Para el final de su participación, les pidió que cantaran todos juntos una de sus canciones. Entonces, sí, llegó el momento de la degustación... Y, como era de esperar, la propuesta no convenció a ninguno de los invitados. José Chatruc, de hecho, calificó la propuesta con un 2, aunque los demás fueron algo más benévolos y subieron algunos puntos por la gran sorpresa que les ocasionó la presencia del astro mexicano.