La noche de Divina comida en la casa del Turco Naím terminó a pura música. El actor se había propuesto hacer un menú "bien argento" de picada y asado, luego de que el resto de la semana sus compañeros se decantaran por delicias gourmet. Acorde a la comida también fue el fin de fiesta. Sin embargo, al momento de cantar " Juntos a la par", Nicole Neumann recordó una situación que vivió con Pappo cuando ella era menor de edad.

"Ya que estamos juntos vamos a cantar una de Pappo, que es bien argento, como el asado", dijo el anfitrión mientras con la guitarra comenzaba a tocar los primeros acordes del clásico nacional. Si bien este grupo se caracterizó por cantar prácticamente todas las noches en las que estuvieron juntos, la elección del tema no fue la mejor para Robertito Funes Ugarte, que no la conocía y no tuvo ningún reparo en comentarlo. Por el contrario, Iliana Calabró y Andrea Rincón se entusiasmaron de principio a fin.

Nicole Neumann aprovechó la canción para contar una anécdota hasta ahora desconocida: "Pappo estuvo en mi casa. Me acuerdo que yo me levanté en pijama y le dice a mi mamá: ' ¡Qué linda la nena!'. Lo trajo a mi casa el Teto Medina, porque él era novio de mi mamá, mi padrastro"".

El comentario de la top model pasó inadvertido y, después de algunas risas por la "salida" del músico, la noche siguió. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el periodista Marcelo Medina estuvo de novio con Claudia, la madre de Nicole Neumann, a principios de la década del '90 y que Nicole nació en 1980, al momento del encuentro la modelo era menor de edad. Por lo que un comentario de esas características, lejos de ser halagador, fue totalmente desafortunado.