El álbum de fotos de Pampita desde el Caribe y la llamativa bikini que eligió

Si de marcar tendencia se trata, Carolina ‘Pampita’ Ardohain es una de ellas. La modelo no solo sorprende con su estilo personal, sino también con su apariencia física, la misma con la que deslumbra a los 48 años. En esta ocasión, la conductora -que celebró su cumpleaños el pasado 17 de enero- revolucionó las redes sociales con un video desde el Caribe mexicano.

Carolina "Pampita" Ardohain marca tendencia con su estilo (Foto: Instagram @pampitaoficial)

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 8.3 millones de seguidores, la modelo realizó un posteo en el que se la vio disfrutar del sol recostada en un exclusivo camastro de diseño circular con estructura de mimbre y un toldo protector.

Pampita no deja de sorprender con sus posteos en Instagram (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

En el clip de pocos segundos, Pampita lució una microbikini animal print, uno de los estampados que se posiciona como el favorito de la temporada. Para completar su look, añadió unos anteojos de sol oscuros de su propia colección, Infinit by Pampita.

Pampita deslumbró desde México

Pero eso no fue todo. En otra de las escenas capturadas en el complejo Grand Palladium, Carolina posó de espaldas, sentada en el borde de una pileta de aguas cristalinas. La imagen resaltó el contraste de la vegetación tropical y las palmeras contra el cielo, lo que para muchos puede ser una secuencia de ensueño.

Pampita en la Golden Hour desde México (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Finalmente, en el momento de la “Golden Hour” y con una actitud cinematográfica, la también conductora se mostró sentada de costado junto a un cantero con flores amarillas. Con el sol de frente y el agua que brillaba de fondo, inclinó su cabeza hacia atrás luciendo su cabellera suelta y sus infaltables anteojos oscuros.

Carolina posó de espaldas, sentada en el borde de una pileta de aguas cristalinas (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Pampita no deja de sorprender con sus posteos en Instagram (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Además de los miles de likes, Ardohain no tardó en recibir cientos de mensajes de los usuarios. “Más bella que ese paraíso”; “Tu estampa es mágica! Podés decir 32 años y realmente te creemos!! Exquisita”; “Tendrán que pasar siglos para que alguien reemplace tanto esplendor”; “Nunca había visto una sirena tan hermosa” y “5 hijos! No sé puede creer lo bella que está! Le mirás la cara y no tiene cirugías!! ¿Qué hiciste, vicuña?”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que la modelo recibió (Foto: Captura Instagram/@pampitaoficial)

La publicación de este miércoles llegó tan solo unos días después de que la modelo recibiera sus 48 años en el mismo hotel de lujo ubicado en Costa Mujeres. “Yo nací con el alma encendida”, escribió en la descripción del carrete de imágenes donde compartió detalles de la celebración al aire libre. El festejo contó con una mesa larga decorada con copas de cristal, velas y vajilla en tonos claros, complementada con almohadones blancos en el suelo para los invitados.

Pampita se vistió de blanco para recibir sus 48 años DreamArt Photography

El sector también disponía de carpas rústicas, sillones de playa y una ambientación de luces cálidas colgantes, logrando un estilo relajado acorde al destino caribeño. Entre quienes acompañaron a la conductora en su noche especial, estaban sus hijos y su novio, Martín Pepa.

Pampita y Martín Pepa, más enamorados que nunca DreamArt Photography

En ese contexto es que el mensaje del polista no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, publicó una historia con una foto de Pampita y la frase: “Feliz cumpleaños, reina”. El gesto no pasó desapercibido, ya que dejó en evidencia el gran presente sentimental que atraviesa la pareja durante estas vacaciones.