El panel de Intrusos hizo su descargo sobre la prueba de ADN de Raúl Taibo - Fuente: América 07:03

El 21 de junio, el programa de América Intrusos tuvo como invitada a Claudia Elizabeth Zucco, una mujer de 46 años que aseguraba ser la hija biológica del actor Raúl Taibo, a quien le pidió someterse a una prueba de ADN a través de las cámaras del ciclo.

Según Zucco, su madre fue quien le contó que era hija del artista, cuando ella tenía 30 años. "Yo nací en Buenos Aires y después Lucía, mi madre, regresó a Misiones, se casó y mi padre de crianza me reconoció como hija. Me enteré a los 10 años que no era su hija. Quería saber quién era mi padre y ella no me lo decía. Tuvimos muchas discusiones, y diferencias hasta que una tarde visité a mi mamá, me hizo sentar en la cocina y me contó que mi papá era Raúl Taibo", recordó.

Claudia, la supuesta hija de Raúl Taibo en Intrusos - Parte I 03:04

Cinco días más tarde, tanto el actor como Zucco fueron al servicio de Huellas Genéticas de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde les extrajeron las muestras de sangre para la prueba de filiación. Finalmente, el miércoles, Rodrigo Lussich y Carla Conte mostraron en el programa de Elnueve que conducen, Confrontados , el resultado de la prueba, que dio negativo.

Como consecuencia, muchos usuarios en Twitter reaccionaron de manera muy fuerte contra Intrusos, exigiendo que se le haga un pedido de disculpas público a Taibo y este jueves, sin su conductor Jorge Rial presente, la periodista Marcela Tauro fue la primera en recoger el guante. "Primero quiero pedirle perdón al señor Taibo, pero quiero aclarar que muchas veces la gente llega a nosotros, los medios, periodistas y programas porque es una última instancia. Agotan todas las demás porque nadie los escucha", aclaró, y defendió el accionar de Zucco de trasladar sus dudas al programa de espectáculos.

Claudia, la supuesta hija de Raúl Taibo en Intrusos - Parte II 03:59

"Es una buena mujer y no solo estaba convencida, sino que ayer se enteró por televisión del fallo. Ella está en Posadas y no se lo dan por teléfono, tiene que venir para acá y no tiene dinero. Nosotros lo hicimos de buena fe, porque la tele no fue lo primero que buscó", subrayó nuevamente Tauro, y añadió que Claudia se encuentra "shockeada" por no saber la identidad de su padre.

Posteriormente, Daniel Ambrosino, otro de los panelistas del ciclo que comanda momentáneamente Adrián Pallares, aseguró que creyeron que la historia de Zucco "era verdad", y que en definitiva "no fue tan malo" lo que sucedió.

El resultado del ADN de Taibo - Fuente: canal 9 03:03

Por su parte, Pallares contó que "más allá del impacto mediático", Zucco está "muy triste", y respondió a las críticas de las redes. "Son crueles y nos exigían disculpas y [que hiciéramos] un descargo", manifestó.

La palabra de Taibo. El actor, luego de conocerse el resultado, se mostró muy molesto por cómo se trató el tema. "Usaron mi vida, mis recursos, mi familia. No es grato. Cuando vi el programa, no entendía con qué derecho. Había que jugar a la farsa", señaló.