El divertido juego de celos de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa se encuentran protagonizando un juego de celos que se volvió mediático. "Prefiero que le digan 'el [Germán] Martitegui del Cantando' y no que le tiren tanta onda. Estoy indignada. Oscar se viste y se pone lindo, yo lo maquillo y él se hace el langa, y las minas le tiran onda a esta edad. ¿Qué paso?", se ofuscó Sosa hace unos días en Intrusos, por América.

Este viernes, también en el programa que conduce Jorge Rial, Mediavilla habló sobre su nuevo rol, el de sexy symbol. "Los celos de Patricia son una caricia al alma. Ella se ríe mucho, la causa gracia todo lo que pasa. Hace años que estamos juntos y, de alguna manera, está bueno que suceda esto", minimizó. Y aclaró que él no le espía el teléfono sino que lo mira porque "Patricia muchas veces no contesta".

Por otro lado, Mediavilla habló sobre el show de streaming que hará Cau Bornes en El templo, propiedad de la pareja. ¿Lo hizo para molestar a Valeria Lynch, tomando en cuenta que la cantante está en una guerra con su ex por la división de bienes?"No lo hago nada para molestar a nadie ni por venganza. Simplemente, Cau me llamó, me pidió El Templo y se lo pude dar". Y en referencia a la pelea con la artista, aseguró: "Valeria acomoda las cosas a su conveniencia y dice muchas mentiras, pero es un tema cerrado. Le deseo lo mejor, de corazón y no es una burla. Valeria es la cantante más importante, la que llena más teatros y tiene un público fiel. El problema es de ella, que quizá no se da cuenta que le pasa todo eso y compite".

Con ganas de hablar sobre todos los temas, el jurado del Cantando 2020 también se refirió a su enfrentamiento con Alex Caniggia, quien terminó renunciando al show de eltrece. "El pibe Caniggia canta bien. Fue una pena que se fuera. A partir de eso me bardearon en las redes y viralizaron mi teléfono: pusieron como que es de un tal Cabrera y me llegan cientos de mensajes preguntando por él. Ni idea quién es. Me sacó Alex porque no me dejaba hablar. Me echaban la culpa a mí de que la cantante que lo acompañaba, Melina, se quedó sin laburo y fui el primero que habló con la producción para que le busquen a otra persona porque canta muy bien".

Finalmente, habló sobre la disputa que tuvo con Karina, la Princesita, que le puso un 1 a Ariel Pucheta e Ivana Rossi y esperaba que Mediavilla la acompañara en esa decisión, pero él los puntuó con un 10.

"A veces los egos nos convierten en personas que no queremos ser. Karina tiene su mirada, tampoco es un jurado de la Escala de Milán: estamos en un programa de televisión. Ivana Rossi canta super bien, la conozco, he trabajado con ella y también valoro a la coach, Natalia Cocciufo. Fue un momento feo. Karina corrigió a una excelente profesional del canto y castigó a dos cantantes buenos por su pelea con la coach, pero a la producción le gusta mucho Karina. Creo que es la preferida", aseveró.