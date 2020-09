El dolor de Zulemita Menem por la muerte de Elsa Serrano: "Es un momento muy triste"

Consternada por la triste noticia de la muerte de Elsa Serrano, Zulemita Menem recordó a la diseñadora que se encargó de vestirla en los viajes protocolares que le tocó afrontar en su rol de primera dama, durante los 90.

"Elsa representaba a mi mamá en todos los viajes en los que me acompañaba. Es un momento muy triste. Esta mañana escuché sus mensajes, y me hablaba con tanto cariño siempre. Es muy duro", dijo la empresaria, entre lágrimas, en Informados de todo.

Sin poder reponerse, continuó: "Le mando un beso grande a toda la familia. Antes de la pandemia fuimos a almorzar con mamá, papá y ella. Y durante la cuarentena hablábamos bastante; la última vez habrá sido hace 20 días. Mamá se enteró esta mañana y no lo puede creer; está muy mal. Papá todavía no lo sabe, voy a contárselo en un rato".

"Elsa lo trataba siempre de 'presidente' a mi papá. Estas cosas se dan en la vida y los que somos creyentes sabemos que pronto nos vamos a encontrar", finalizó notablemente acongojada. Tras la separación del entonces presidente Carlos Menem de su esposa, Zulema Yoma, Zulemita era quien acompañaba a su padre en las giras internacionales que emprendía, y Serrano solía ser parte de la comitiva.

Zulema Yoma, en tanto, también quiso compartir su recuerdo, muy angustiada. "Estoy muy dolida, fue una muerte horrible. Era una mujer guapa, buena, llena de vida. La quería tanto... Justamente estábamos arreglando con Zulemita para encontrarnos un ratito con Elsa, a pesar de la pandemia", contó en Los ángeles de la mañana.

"La conocí como diseñadora, claro, porque me vistió muchas veces. Pero quiero recordarla contando cómo era en la trastienda. Compartimos vacaciones, cumpleaños, trasnoches en su casa, momentos de intimidad familiar, conozco a sus hijas desde chiquitas", dijo la periodista Mónica Gutiérrez, también en diálogo con el ciclo de eltrece.

"En los últimos años no tuve trato frecuente, pero en los '80 y '90 si fuimos muy amigas, y tengo ese recuerdo. Me vistió muchas veces. Era una tana del sur de Italia, súper trabajadora y sencilla. Me acuerdo que los sábados, después de dejar todo listo en cuanto a su trabajo, iba a comprar flores y adornaba su casa para que estuviera linda para recibir a sus amigos. Estaba en todos los detalles", aseguró Gutiérrez.

Graciela Alfano la rememoró con una anécdota: "La veía bastante porque su atelier estaba muy cerca de mi casa y nos tomábamos cafecitos. Y me enteré hace poco de algo que sucedió cuando yo hacía El periscopio, en América. Ella me vestía y me mandaba todo a través de Héctor Vidal Rivas. Y un día no me mandó más, sin explicación. Hace poco me confesó que Susana Giménez se puso celosa porque la vestía a ella y no quería que me vistiera a mí".