La actriz, quien se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand, protagonizó un divertido blooper

Juana Viale protagonizó un divertido blooper en una nueva "mesaza" que comandó en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece aislada producto del protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus.

En una charla con Juan Marconi, co-conductor junto a Carina Zampini del éxito El gran premio de la cocina, Viale le preguntó al joven por la longevidad del ciclo. "Llevamos ya nueve temporadas al aire y en la nueva están compitiendo todos los ganadores de las ediciones anteriores", contó Marconi. Ante esto, Juana le preguntó qué había pasado con la descalificación de una participante que había omitido datos sobre su experiencia. Al hacerse un silencio, el conductor debió corregirla y decirle que esa situación se generó en otro reality: nada menos que Bake Off, de Telefe.

Damián Basile, el inesperado ganador de Bake Off Argentina - Fuente: Telefe 02:47

En ese ciclo, Samanta Casais fue descalificada como ganadora por no incluir cierta información profesional en su declaración jurada. "Me descalificaron por un error en la declaración jurada. Se demostró que no soy pastelera profesional. Pude probarlo, a pesar de que en las redes se dijo cualquier cosa. Siempre competí de una manera leal y nunca tuve ventajas sobre nadie. Creo que todos estuvimos en el mismo nivel", explicaba la joven por entonces.

"El contrato que firmamos antes de entrar a Bake Off decía que podías haber hecho cursos, pero no la carrera de pastelero profesional, y que la pastelería o panadería no sea tu ingreso principal. El error que tuve fueron dos preguntas en las que dije que no había trabajado en gastronomía ni televisión. Puse que no pensando que no era relevante. Y fue un error", manifestaba Casais. Como consecuencia de ese error, el campeón de esa segunda temporada fue Damián Pier Basile.

Lejos de avergonzarse y como suele suceder con Juana al frente de Almorzando, la actriz se tomó con humor el blooper y recordó que lo que había sucedido en El gran premio de la cocina había sido otro acontecimiento: el enojo de Dana Martucci, la última subcampeona, quien se retiró enojada del piso al escuchar que su contrincante, Matías Mítolo, se consagraba como ganador.

"¿Qué opinás de lo que hizo?", indagó Viale. "Es una final, y el que juega a veces pierde, pero ella se enojó y bueno, ya está", apuntó Marconi, sin explayarse demasiado sobre el episodio que tomó a todos por sorpresa.

La angustia de Carina Zampini por la repentina salida de Dana - Fuente: eltrece 01:30

La final de la octava temporada se puso tensa cuando se anunció que el premio de $400.000 era para Matías, quien compitió con su compañera durante cuatro días para conquistar al jurado conformado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Matías Asta. "Acaba de pasar algo en El gran premio de la cocina que no pasó en las siete temporadas que tuvimos. La participante que quedó en segundo lugar, que en este caso es Dana, abandonó el estudio. Se fue ella, se fue su marido. No tenemos posibilidad de preguntarles hasta dónde fue el enojo o la angustia porque no la tenemos acá, es una pena enorme", contaba con lágrimas en los ojos Zampini.

Posteriormente, en varios ciclos de espectáculos, la exparticipante acusó a la producción de no haber llevado adelante una final transparente.

"Venía de varios días atrás que no cumplían con las reglas del programa. Cosas que no se podían hacer y se hicieron. El chico que ganó se lo merece, pero hubo cosas que no fueron justas. Por eso los últimos dos días del programa estuve con una cara rara", disparó Dana en en Intrusos tras la emisión del polémico programa que Juana confundió con el de Telefe.

