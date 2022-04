El hotel de los famosos: del coqueteo entre Majo y Alex a la pregunta del Chanchi que emocionó a Sabrina Carballo

Sigue adelante la tercera semana en El hotel de los famosos. Todas las celebridades, divididas entre staff y huéspedes, luchan por conservar su lugar y escapar de una eventual nominación. Y durante el día martes, hubo una difícil competencia, un momento de confesión, y una escena de mucho coqueteo entre Alexander Caniggia y Majo Martino.

La jornada comenzó con Matilda Blanco muy sumergida en su papel como subgerenta del hotel, lo que significa coordinar a los miembros del staff en todas sus tareas. Y por la rigurosidad con la que ocupa ese rol, algunos de sus supervisados comenzaron a mirarla con malos ojos.

Sin embargo, hubo un momento de distensión cuando llegó un prestigioso Maestro de café, que le enseñó a Blanco y a Martín Salwe a servir un café perfecto, y ensayar formas con esa bebida. Mientras tanto, Walter Queijeiro y Rodrigo Noya se pusieron bajo las órdenes de Christian Petersen, con el fin de preparar una bandeja de escones para el desayuno. Pero los ayudantes no resultaron del todo eficientes, y el chef procuró no perder la paciencia.

Más adelante llegó el momento de tomar sol, y Majo Martino se recostó en una reposera, al lado de Caniggia. Él comenzó a observarla y ella le dijo: “No me hagas poner tímida, si me mirás así yo no puedo tomar sol, me pone incómoda”, mientras Alexander respondió: “Te quiero bien bronceadita. Me voy a hacer un café, para mí tenés que tomar boca abajo igual”.

Luego llegó un instante de mayor introspección, en el cual el “Chino” Leunis reunió a todos los jugadores, y les hizo varias preguntas que dejaron las emociones a flor de piel. El Pato Galván expresó en ese momento: “No está mal tener emociones, y acá creo que es lo más difícil, porque es muy rápido pasar de una emoción a la otra”, y muy sensibilizado confesó que extrañaba mucho a sus hijas: “Re necesito abrazarme con ellas” .

Por su parte, Caniggia aseguró: “Me siento que estoy en un hotel all inclusive con amigos nuevos, me encanta estar acá. Y la amistad es todo, es compartir tomando algo con la Ardilla en la piscina. Extraño a mi sis [su hermana, Charlotte], y a nadie más”. Por último, Martino no pudo evitar las lágrimas cuando comentó: “Extraño a mi familia, a mi papá, a mis hermanos. Quizá la posibilidad de ser huésped, hace que por ahí tenga ratos libre, y que pueda pensar más. Distintas emociones muy diferentes, en un mismo día”.

Durante el martes también hubo un importante desafío, para que algún miembro del staff pudiera ser huésped. Se trató de una prueba que requirió una gran destreza física, y que encontró a Salwe, Rodrigo Noya y Queijeiro como los más aventajados. Y en la instancia final, fue el locutor quien se alzó con la victoria. En la vereda opuesta, Blanco quedó última y en la cuerda floja.