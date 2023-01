El Hotel de los Famosos: tempranas alianzas, peleas y una nominada en el debut de la segunda temporada

escuchar

El año pasado, El Hotel de los Famosos se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión abierta y en el más comentado en las redes. Este lunes, el formato regresó a la pantalla de eltrece, pero esta vez, con un fuerte competidor en Telefe: Gran Hermano, el padre de todos los realities. ¿Habría cambios para enfrentar esta nueva y difícil batalla? La incógnita comenzó a revelarse a las 22:40, cuando Pampita Ardohain les dio la bienvenida a los televidentes.

Los 16 nuevos concursantes son recibidos por los conductores y los profesionales de El Hotel de los Famosos Prensa eltrece

“Hoy comienza una nueva aventura”, anunció la conductora, y anticipó que el hotel esta vez ofrecería más confort a sus huéspedes, pero en contrapartida, las tareas y las competencias que deberán afrontar serían mucho más exigentes. También, en el clip de presentación, quedó en claro que habrá dos nuevos protagonistas: el legado y la figura de huésped especial .

Los participantes

Luego sí, ingresó el primer famoso: Martín Coggi, exboxeador y actor. “Acepté porque me encanta la competencia y porque sé que puedo ganar”, indicó. Inmediatamente después, entró al predio del hotel Rocío Marengo. En su caso, a la hora de contar qué espera de su participación en el programa, indicó: “Me da mucha ansiedad. Esto es Disney”.

El actor venezolano Fernando Carrillo fue el tercero; con una corona, el protagonista de Abigaíl se presentó rapeando: “Mucho gusto, mi nombre es Fer. Vine a hacer lo que hay que hacer. Los haters no quieren entender que hoy estoy brillando más que ayer”.

Recién llegados al hotel, los famosos contaron qué esperan de su estadía Prensa eltrece

Llegó el turno luego de la hermana del ganador de la primera edición del programa, Charlotte Caniggia. Con el cabello teñido de celeste y un catsuit verde fluo, la mediática hija de Mariana Nannis aseguró que venía a defender el título de “El Emperador”, su mellizo Alex Caniggia. La siguió una participante que ya tiene experiencia en la convivencia frente a cámaras: la ex Gran Hermano Marian Farjat.

“Soy Alejo y esto es lo que soy: un tipo tranquilo... Moderadamente tranquilo. No me molesten”, se presentó luego el actor Alejo Ortiz. Su compañera, Erica García, también eligió presentarse con una frase matadora: “La gente me conoce como cantante, pero a mí me gusta presentarme como Highlander. Prepárense, porque viajo a través del tiempo y domino distintas energías”.

Para el final, quedaron el exfutbolista Sebastián Covelli, la modelo y conductora Delfina Gerez Bosco, el actor Juan Manuel Martino, la influencer Flor Moyano, el actor y conductor Emiliano Rella, el tiktoker Enzo Aguilar, la exmujer de El Tirri Mimi Alvarado, el actor Fede Barón y la bailarina uruguaya Abigail Pereira.

Apenas ingresó Pereira, ya comenzaron los conflictos. Farjat y Alvarado contaron que se conocen de antes. “ Ella tuvo una relación casual con mi hermano. Estuvo una, dos, ocho veces, no sé. Nos encontrábamos en sitios y me decía ‘cuñada’, y ahora dice que no me conoce ”, indicó la dominicana, dejando en claro desde el principio que no pensaba callarse nada durante su estadía en el programa.

Ya con el Chino Leunis junto a su compañera en la conducción, llegó uno de los momentos más bizarros de la noche: cuando Carrillo le propuso a Marengo que, si no conseguía un amor en el hotel, él se ofrecía a donarle esperma .

Faltaba presentar a los “profesionales” que juzgarían el desempeño del staff: el gerente del hotel Gabriel Olivieri; el chef Christian Petersen; el encargado de las tareas del jardín, Juan Miceli; y el coach de convivencia, José María Muscari.

“En esta edición hay nuevas propuestas”, anunció Olivieri. Y continuó: “Eso va a exigir de todos un trabajo a conciencia. Habrá semanas en las que el hotel se va a transformar en un espacio temático. El que no esté a la altura de las circunstancias, va a pagar las consecuencias”.

Los equipos

La principal dinámica del juego es que cada semana los participantes se dividan en dos grupos: los huéspedes, que son los que gozan del privilegio de ser atendidos por los miembros del otro grupo, identificados como staff. Para definirlo, todos deben participar de una competencia.

Antes de esa definición, los nuevos participantes recorrieron las instalaciones y se produjo el primer cortocircuito: Marengo reaccionó a un comentario desagradable que Alvarado le hizo a Farjat y le recomendó a la ex Gran Hermano que no se deje avasallar .

Luego, sí, Pampita y el Chino dieron a conocer la conformación de los equipos. El rojo, capitaneado por Coggi: Aguilar, Rella, Barón, Caniggia, Gerez Bosco y Pereira, Alvarado. El verde, bajo el liderazgo de Marengo, entonces, quedó integrado por Farjat, Carrillo, Ortiz, Martino, Moyano, Covelli y García.

El primer desafío de equipos consistió en una prueba de velocidad, fuerza, precisión y equilibrio. La competencia fue muy reñida, pero por cuestión de segundos, el equipo verde resultó ganador.

El encargado de entregarles la pulsera a los huéspedes fue el gran ganador de la primera edición, Alex Caniggia.

El primer nominado de la semana

Charlotte fue designada como la primera gerenta de guardia y luego el equipo rojo debió enfrentar la primera nominación cara a cara, para determinar quién sería el primer nominado.

Aguilar votó a Alvarado: “Sos la persona con la que menos charlé. Y cuando estuvimos en la cocina, todos estuvimos a las corridas, te miré y estabas con una fruta en la mano y después tomando vino”. Coggi coincidió: “Dentro de tanta energía positiva, te escuché decir algunas cosas, como ‘yo sé cosas de todos’. Y como yo no vengo de ese palo, me resultó chocante”.

Barón le sumó otro voto a la panelista dominicana: “Mis razones son las mismas que las de Enzo. Estábamos todos en la cocina y llegaste tarde”.

Charlotte, a su vez, eligió a Gerez Bosco: “También es con la que menos hablé”. Pereira, a su vez, se inclinó también por la exbañera de Marley: “Tengo una cierta afinidad con Mimi y quiero equiparar los votos”, argumentó la uruguaya. Alvarado tomó el mismo camino: “Tenía otra persona para votar, no a ti. Pero tengo que equiparar los votos.

Delfina se vio obligada a devolver la gentileza: “Mi voto es para Mimi. Más allá de que estamos las dos ahí... Me costaba tomar la decisión, pero te noté con fiaca para los juegos y sentí que no tenías la misma energía que el grupo.

El último en votar fue Rella, y decidió seguir la tendencia de sus compañeros y elegir a Alvarado: “Para mí, tu estructura tiene estas consecuencias. Lo entiendo, porque yo también soy estructurado, pero también pasaron cosas a la hora de realizar las tareas del staff y en los juegos que hicieron que quedaras un pasito más atrás del equipo, y vos sos parte”.

De esa manera, Mimi se convirtió en la primera nominada de la semana: “No sé si es estrategia, que me ven fuerte o que por ahí ven cosas mías, que les molesta y que yo no me doy cuenta. Pero es raro, porque la gente me quiere mucho” , analizó la panelista.

