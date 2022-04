El Hotel de los Famosos: tras un final de extrema tensión que dividió las aguas, una nueva participante dejó el reality

Este viernes, las dos duelistas, Matilda Blanco y Kate Rodríguez se batieron a duelo para asegurarse la permanencia en El Hotel de los Famosos, pero tras la segunda nominación cara a cara, los ánimos quedaron caldeados y comenzaron a evidenciarse las nuevas estrategias y enfrentamientos que por momentos les quitaron protagonismo .

En principio, Alex Caniggia y Rodrigo Noya, dos de los que se perfilaban como líderes dentro del hotel, se declararon la guerra. No solo se votaron mutuamente, sino que dejaron de pasar tiempo juntos y ponerse al frente de las bromas a sus compañeros. El hijo de Mariana Nannis encontró en Imanol Rodríguez y Maximiliano “Chanchi” Estévez a sus nuevos aliados para ir en contra del actor.

A pesar de formar parte durante esta semana del staff, Alex decidió no cumplir con sus tareas y seguir durmiendo. Hasta el momento, cada vez que el hermano de Charlotte rompió las reglas, no había recibido ninguna reprimenda. Y para dejar en claro que el reglamento del reality es bastante laxo, ni siquiera su ausencia mereció un apercibimiento.

Cuando el gerente, Gabriel Olivieri, se percató de su ausencia en la cocina, envió a Estévez a buscarlo para que fuera al cuarto de los huéspedes a armar las camas junto a Lissa Vera; una tarea que el autoproclamado Emperador terminó realizando de mala manera. Luego, usó el desodorante de una de las huéspedes y el enjuague bucal de Sabrina Carballo.

Cansados de su actitud, la actriz y Noya acudieron a Olivieri para contarle lo ocurrido. “¿Cómo podemos hacer para que usted, de alguna manera, pase a ser una persona normal? Tenemos que asumir un rol que es el de empleado. Esa gorra tiene que sacársela, trabajar, poner una sonrisa, papel higiénico, fregar los inodoros”, enumeró, una vez más, el gerente frente a un Alex totalmente disperso.

Consciente de qué era lo más iba a molestarle, Olivieri le pidió que volviera a armar la cama de su nuevo enemigo íntimo, Noya. Sin embargo, tampoco así puso mucho empeño en su faena y terminó siendo asistido por Vera.

Para Nicolás Maiques la vida en el hotel no es tan sencilla como para su compañero. El actor, que entró en reemplazo de Leo García, es observado de cerca desde su ingreso por Olivieri, que no deja de asignarle tares. Durante la mañana del viernes, de hecho, ni siquiera tuvo tiempo para desayunar.

Kate, a su vez, sigue con su estrategia de evitar a algunos de sus compañeros. A pesar de que su contrincante, Matilda, le llevó especialmente un licuado a la cama y ella se lo agradeció, la panameña insiste en que ni ella ni muchos de los competidores son del todo sinceros y honestos.

Mientras tanto, en las instalaciones de los miembros del staff, Maiques, Martín Salwe y Majo Martino, tres de los participantes que más hablan dentro del hotel, comenzaron a criticar a la bailarina por dormir demasiado. “Esa chica la está pasando mal, hay que ayudarla”, ironizó el actor de Floricienta. “Esa chica vive mal”, lo corrigió en reemplazante de Marcela Feudale en la última edición de ShowMatch y comenzó, una vez más, a ponerle fichas a sus compañeros contra ella.

Junto a Lissa Vera, los tres coincidieron en que lo mejor que podría pasar es que esta vez la competencia que define quién queda fuera del programa no fuera física, para que Blanco tuviera más posibilidades de ganar. Las exigencias físicas de las distintas pruebas, en las que se deciden los beneficios, quiénes serán parte del staff y quién queda fuera de competencia, hicieron que, hasta el momento, los hombres jóvenes y en mejor estado físico tuvieran una marcada ventaja por sobre el resto.

Justamente, Kate, Melody y Noya estaban hablando sobre la competencia, cuando Salwe intentó sumarse a la charla, pero Rodríguez le dejó en claro que no tenía ningún interés en hablar con él. Eso despertó un nuevo enfrentamiento entre la bailarina y el locutor, que tras la huida de Leo García encontró en la panameña a su enemiga ideal.

Melody esta vez, salió en defensa de su colega. “Son tan inmaduro, Martín, Ojalá algún día te des cuenta de lo que estás haciendo”. Más tarde, Carballo también tendría una charla con Rodríguez en la que las dos fueron sinceras sobre lo que les pasaba con la otra y terminaron en buenos términos.

Consciente de que dentro del grupo de huéspedes ya no contaba con tantos aliados como al principio, Salwe decidió fortalecer sus lazos con los miembros del staff: en Martino y Lissa encontró a las interlocutoras ideales para seguir criticando a Kate y a Melody.

Olivieri, los conductores, Pampita Ardohain y Leandro “Chino” Leunis, el encargado de la cocina Santiago Albornoz del Azar; y el del jardín Juan Miceli, leyeron el libro de quejas de la semana para establecer cuál de los miembros del staff había sido el peor a la hora de desempeñar sus tareas. El elegido fue Maiques, y por eso deberá formar parte del staff la semana próxima. “No tengo el hábito de limpiar en mi casa porque lo hace una persona. Tengo que aprender, me viene bien”, expresó el actor, al enterarse.

Alex siguió ahondando en su historia. El jueves, el heredero de Nannis le contó a Pato Galván y Estévez sobre su primer encuentro con Diego Maradona y este viernes confesó, en charla con el exfutbolista, que mantiene una muy mala relación con su progenitor. “Mis viejos se estaban por separar y mi viejo andaba con un gato, ya. Estoy peleado a muerte con él. Nunca más le hablé ni él me habló a mí. Mi hermana no está peleada, solo yo. A ella no le gusta pelear ni decir nada. Es rencor mutuo. Con mi vieja estoy a muerte. Está loca, resacada ”, reveló.

Luego llegó al fin el momento de la competencia entre las dos duelistas y los conductores les preguntaron a los participantes quién querían que ganara. Noya, Melody, Imanol, Queijeiro, Caniggia, Galván y Carballo eligieron a Kate, mientras que Martino, Maiques, Estévez, Salwe y Vera optaron por la especialista en moda.

Y entonces, otra vez quedó en claro que no hay reglas muy claras: esta vez, el desafío no fue específicamente físico, sino de precisión. Las dos debieron llegar hasta unos aros, desatarlos y embocarlos en un palo. Kate comenzó ganando la competencia, pero al dar vuelta el resultado, dejó de lado los buenos modales y gritó: “La c... de tu hermana, Kate”, mientras sus amigos dentro del hotel la alentaban desde las gradas.

Finalmente, Blanco embocó el último aro, subió a lo alto de una plataforma y se consagró ganadora. Tras romper en llanto, y en diálogo con los conductores, expresó: “Yo jugué con ventaja, porque jugué con ellos”, señalando a sus compañeros -a pesar de que la mayoría había expresado su apoyo a la panameña-. “ Yo jugué con ellos y jugué con dios. Hoy le pedí que me dejara terminar. Yo le doy clases a muchas mujeres que necesitan motivación y siempre les digo que terminen lo que empiezan, que no abandonen, que no se vengan abajo. Era para mí tan importante hacerlo que dios me dio el premio, me dio la sorpresa ”.

En pleno llanto, agregó: “Hice un ejercicio de visualización: que ellos me llevaban en andas”. Y entonces, sus compañeros le cumplieron ese deseo.

De esta manera, tras la salida voluntaria de Leo García, la eliminación de Militta Bora y el abandono de Silvina Luna, que debió dejar el hotel por cuestiones de salud, Kate Rodríguez dio por finalizado su paso por un hotel que cada vez tiene menos famosos.