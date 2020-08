El impactante look vintage de Juana Viale, "inspirado en los años 60"

Juana Viale mostró un original diseño de Gino Bogani Crédito: Instagram bycatarain

La actriz Juana Viale, quien se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en sus dos ciclos con motivo de la pandemia de coronavirus, suele impactar con sus variados y sorprendentes looks para ponerse al frente de los programas.

En una nueva emisión de La noche de Mirtha, la actriz mostró su más reciente apuesta fashion: un vestido corto de Gino Bogani, inspirado en la década del 60, al que acompañó con estilismo acorde, a cargo de Mauricio Catarain: cabello con vincha y unos llamativos aros.

El propio Bogani describió su diseño en las redes: "[Es un] Vestido de encaje guipur azul petróleo sobre organza oro platino bordada en círculos separados con hojas en tonos de verdes claros y musgo, escote profundo con revers bordados en tonos de verde. El filo del ruedo con ondas en verde más oscuro. Bajo el vuelo de la falda, una pollera más corta al cuerpo con el bordado central también terminada en ondas", detalló Bogani en Instagram.

Por su parte, Juana se mostró muy contenta con el look al presentarlo. "Buenas noches a todos. Me armé un looketi, por si no se dieron cuenta. Miren lo que es esta belleza que tengo del señor Bogani. La pollerita de abajo muy linda. Es un vestido azul petróleo bordado. Es una belleza, una modernidad que solamente Bogani puede hacer, y me lo hizo a mí. Muy lindo, me encanta y es divertido", expresó Viale al abrir el programa.

Asimismo, destacó el maquillaje y agradeció a Catarain, quien también posteó imágenes del look de Juana en sus redes. "Quiero agradecer a Mauricio, que hizo este delineado espectacular, todo inspirado en los años 60", apuntó. "El pelo no me lo corté todavía. Gracias a todos, me encanta mi look", concluyó la nieta de Mirtha.

El homenaje de Juana a su abuela con otro look

En mayo, la actriz ya había deslumbrado con un mono negro de Javier Saiach y un peinado con flores elegido para homenajear a su abuela.

"Cuando la veo a Juana reflejada en el espejo, la veo a 'Chiquita'. Entonces empecé a buscar una foto que tenía en mi memoria que era espectacular, de ella con todas flores naturales en la cabeza y el pelo tirante con un rodete", explicaba el diseñador por entonces.

"En ese momento pensé 'vamos a sumar esta imagen de estrella', que ya chiquita la tenía, con este arreglo que es de 1978 de un almuerzo con Susana Giménez, Claudio Levrino, entre otras figuras. Nos encantó con Juana y decidimos hacerlo; y para que no fuera tan fidedigno, usamos flores mas grandes, pusimos más joyas, un mono canchero, pero con esa impronta de celebridad y de estrella que tiene la abuela", ampliaba Saiach.