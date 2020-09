La actriz lució un diseño de Gino Bogani femenino y osado Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2020 • 08:02

Como cada fin de semana que reemplaza a su abuela tanto en La noche de Mirtha como en Almorzando con Mirtha Legrand, Juana Viale volvió a impactar con un llamativo look.

En este caso, se trató de un diseño muy sensual de Gino Bogani. "Miren esta espectacularidad. ¡Voy a desfilar! ¡Qué lindo! ¡Buen sábado para todos! Miren este Bogani, maravilloso que tengo. Voy a tener movimientos como el género, bien lentos", describió Viale respecto al vestido con transparencias que supo llevar muy bien.

"Es un vestido negro, en gasa, con aplicaciones en puntillas. Es muy lindo, muy femenino, muy sexy", añadió. Por su parte, en su cuenta de Instagram, Bogani dio más precisiones sobre el diseño en cuestión. "[vestido] Mousseline de seda natural realizado al hilo y al bies con líneas de puntillas geométricas que se entrelazan en los laterales", detalló.

Asimismo, el estilista de Viale, Mauricio Catarain, también se explayó sobre el peinado y el maquillaje de Juana. "Hoy el delineado blanco es el gran protagonista y es tendencia que veremos muy pronto. Ideal trazarlo sobre un fondo más oscuro para destacar. No usé base en esta oportunidad, sólo un poco de corrector y polvo en mentón y zona alrededor de labios" explicó en sus redes, donde compartió fotos de Viale y su impactante look.

El domingo pasado, la actriz había lucido un diseño de Bogani, pero completamente antagónico al flamante vestido de las transparencias: se trataba de un modelo inspirado en la década del 60, al que acompañó con estilismo acorde: cabello con vincha y unos llamativos aros.

Juana se mostró muy contenta al presentarlo. "Buenas noches a todos. Me armé un looketi, por si no se dieron cuenta. Miren lo que es esta belleza que tengo del señor Bogani. La pollerita de abajo muy linda. Es un vestido azul petróleo bordado. Es una belleza, una modernidad que solamente Bogani puede hacer, y me lo hizo a mí. Muy lindo, me encanta y es divertido", expresó la actriz, quien siempre remarca que su abuela la ve en ambos ciclos y que intenta sorprender con sus vestidos para que Mirtha pueda disfrutarlos.