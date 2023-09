escuchar

La pista del Bailando 2023 (América) quedó inaugurada el pasado lunes 4 de agosto, con la participación de Noelia Pompa y Camila Homs. Tras el fervor de la primera gala, llegó el segundo programa y consigo el debut de la bicampeona del certamen, Flor Vigna. Sorpresivamente, decidió darle un importante luego a su padre, Miguel Vigna, para que interactúe con Marcelo Tinelli, con quien tuvo un divertido ida y vuelta, que dejó dudas en el conductor.

Además del momento del baile, en el ciclo es de gran importancia la instancia de la previa que se pone en marcha antes de cada performance. Históricamente, los participantes preparan con anticipación cómo será el ida y vuelta con Marcelo Tinelli, que podría sumar puntos en la devolución del jurado. Claro que Flor Vigna, a sabiendas de esta estrategia, eligió a su padre para que ese momento lo tuviera de protagonista.

(Captura video)

“¿Dónde está? Siempre trae esos regalos que a mí me encantan. La otra vez me trajo una planta, gracias al emprendimiento que él tenía y me imagino que lo sigue teniendo”, expresó Marcelo Tinelli cuando la participante contó que la acompañaba su padre. De inmediato el hombre entró en escena y lo hizo con un regalo en las manos.

Como bien lo mencionó el conductor, tiempo atrás, ante su presencia en una anterior emisión del Bailando, Miguel Vigna lanzó su emprendimiento Huerta Cuidad, un negocio de insumos de jardinería. En la actualidad, este emprendimiento sigue vigente y por ello decidió darle un obsequio al conductor.

El papá de Flor Vigna le hizo un particular regalo a Marcelo Tinelli que lo llenó de preguntas

Marcelo tomó el paquete y cuando quitó el papel se llevó una gran sorpresa al encontrar una tabla de madera con ruedas. Vigna, no dudó en aclarar que el objeto se trataba de un “carrito para plantas”, lo que generó aún más dudas sobre su utilidad. “Lleva rueditas y está hecho con materiales reciclables”, explicó Vigna padre ante la sorpresa de Tinelli y luego indicó que se usa para apoyar una maceta y poder trasladarla.

“¿Pero las ruedas para qué las querés? ¿Vas regando corriendo? ¡No entiendo!”, preguntó Tinelli, mientras colocaba el pie como si se tratara de un skate. Por su parte, el papá de Flor señaló que la movilidad que ofrece el aparato es de gran utilidad también a la hora de limpiar un piso, ya que con ese dispositivo no es necesario esforzarse para levantar la planta.

(Captura video)

Para brindarle apoyo a su padre y demostrar la utilidad del “carrito para plantas”, Flor Vigna lo utilizó para recorrer la pista de baile. No obstante, Marcelo inistió que no entendía bien para qué servía, lo que generó una nueva explicación por parte de Vigna, que se sirvió de una maceta para ejemplificar el uso, y aseguró que era ideal para personas mayores y “vagos”.

Poco convencido de aceptar el regalo, el conductor indicó que después lo tomaría y se lo llevaría. Acto seguido, se dirigió directamente a Flor Vigna, a quien le preguntó si su padre se encontraba bien. Sin embargo, la respuesta fue contundente y causó risas en el estudio: “No sabemos”. De esta forma, se dio por finalizada la previa para darle lugar al baile. La participante bailó su propia canción “Sabor a ti”, y obtuvo 15 puntos por parte del jurado.