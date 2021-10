El Pollo Álvarez sorprendió a Sandra Borghi: qué estaba haciendo la periodista mientras estaban al aire con Nosotros a la mañana

Joaquín “El Pollo” Álvarez y Sandra Borghi forman una de las duplas más divertidas de la televisión. Bailan, se hacen bromas y más de una vez se han tentado al aire mientras trataban algún tema de actualidad. Esta mañana no fue la excepción, cuando el conductor pescó infraganti a su compañera en medio de una reunión de padres por zoom en pleno programa .

Mientras Álvarez hacía la publicidad de algunos auspiciantes de Nosotros a la mañana, su discurso se frenó cuando vio a la periodista sentada en el panel, con auriculares puestos. “Pará un segundito. ¿Vos estás escuchando música?”, la increpó mientras se acercaba al escritorio de su compañera para saber qué estaba haciendo.

Casi sin poder creerlo, y ya previendo la intención de su compañero, Borghi lanzó: “No por favor, no lo hagas, no”. Sin hacerle caso, El Pollo agarró su celular y se dirigió al medio del estudio dispuesto a mostrarlo. Antes de ver “en qué estaba su compañera”, señaló: “En su defensa, nos estábamos yendo a un corte”. “Pará... Te pregunté si íbamos a un corte ¿sí o no?”, se excusó la conductora, hablándole al productor del programa.

“Sandra, mientras yo hacía el programa, estaba en una reunión de padres”, disparó Álvarez mientras mostraba en cámara el Zoom con todas las madres del colegio. Sin embargo, “deschavar” a su compañera al aire no le bastó y el conductor redobló la apuesta: “Sh, sh, voy a entrar”, dijo mientras Borghi trataba de evitarlo, aunque sin éxito.

Ante la risa de sus compañeros, el Pollo no sólo se metió en vivo en la reunión, sino que saludó a todos los participantes. “Por favor, es una escuela seria Pollo, está la directora”, advirtió Borghi mientras se hacía con el teléfono. “¿Está la dire?”, preguntó el conductor sorprendido y algo avergonzado por lo que acababa de hacer. “Está la dire, las mamis y ahora todas están preguntando por vos”, comentó la madre de tres niños al tiempo que se quejaba al aire: “Con este chico no se puede nada. Las madres me entienden porque tengo que saber qué pasa con la sala de mi hija”, remató mientras se ponía auriculares y volvía a conectarse.