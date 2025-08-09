El rating de la TV: cómo le fue a Marley con Icardi y a Pergolini con Barassi

El comportamiento del consumo de contenidos de quienes miran televisión abierta se volvió tan volátil, que un cambio de horario o de programación puede modificar el promedio de un programa considerablemente. Esto fue lo que pasó este viernes, cuando la cadena nacional del presidente Javier Milei trastocó el comienzo de varios ciclos. El mensaje del primer mandatario, que se transmitió desde las 21, duró 23 minutos y provocó un retraso en el arranque de Buenas noches familia, por Eltrece. Por otro lado, Telefe sumó una edición extra de Por el mundo, con la tan esperada nota con Mauro Icardi desde Turquía. La competencia entre ambos canales dejó varias sorpresas.

La cadena nacional en la que Javier Milei explicó las razones por las que vetó leyes que considera que atentan contra el déficit cero promedió 18,3 puntos, entre los cinco canales de aire: Telefe, 7.1; Eltrece, 4.9; América, 3.5; ElNueve, 2.4; y la Televisión Pública, 0,4. A esto hay que sumarle el encendido total de las siete señales de noticias.

El presidente Javier Milei en cadena nacional desde Casa Rosada Captura

La Voz Argentina se consagró como lo más visto del día, con 9.8 puntos, promedio bastante por debajo de lo habitual. El domingo terminan las batallas y, desde este lunes, arrancan los “Knockouts”. Pero en esta temporada llegan con nuevas reglas: dos participantes de un mismo team cantarán un tema cada uno y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente, cada uno podrá robar hasta dos participantes de otro equipo. Por primera vez en la historia del talent show, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal junto con sus compañeros, a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia. Esta vez, Cazzu acompaña a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur a Miranda!, Zoe Gotusso a Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino a Soledad Pastorutti.

A las 22.40, llegó el turno de Marley con sus viajes, esta vez acompañado por Susana Giménez. Por el mundo cosechó 8 puntos, en la primera parte y 5.7 en la segunda. Si bien se ubicó como el segundo programa con mayor audiencia del viernes, bajó 3.2 puntos con respecto al debut.

La tan promocionada nota con Mauro Icardi desde Turquía se limitó a unos pocos minutos, en los que el conductor visitó el predio del Galatasaray y saludó al jugador que solo expresó su afecto por ese país y evitó mencionar a Wanda Nara. “Vengo todos los días a entrenar ahora. Este es el centro nuevo, que me queda a diez minutos de casa y después por la calle ando poco. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita y los lugares más conocidos”, declaró. Por otro lado, entrevistaron a Halit Ergenç, actor que saltó a la fama mundial por interpretar a Onur, el personaje de Las mil y una noches. Junto con Bergüzar Korel, su pareja en la vida real, que le dio vida al personaje Sherezade, protagonizaron la ficción que inició el boom de las novelas turcas en nuestro país y que rompió todos los récords de audiencia en el mundo.

En eltrece

El ciclo que conduce Guido Kaczka comenzó 21.23 y logró un promedio de 6,3 puntos. Buenas noches familia cosechó la mejor marca de la semana con el menú variado que presenta el conductor, que va desde la adopción de animalitos a juegos varios con el público presente. Pero la sorpresa de la noche la dio Mario Pergolini. Otro día perdido arrancó a las 22.58 y eso lo benefició en materia de rating. Con una divertida entrevista con Darío Barassi, que incluyó un juego con pompas de jabón y una charla con una sexóloga, por el Día del orgasmo femenino, que se volvió desopilante, el ciclo cosechó 5,1 pero lo más notable es que se mantuvo con picos de 5.8 puntos, cerca de la medianoche, liderando la franja. La propuesta que tiene formato de late show norteamericano pierde cuando compite con La Voz Argentina, eltrece debería considerar modificar su horario de arranque para mejorar aún más sus números, algo que este viernes se dio de casualidad.

Otro día perdido, de Mario Pergolini, fue ayer la sorpresa de la noche en materia de rating

En cuanto a los cambios que viene haciendo el canal que comanda Adrián Suar, en la búsqueda de mayor audiencia, este viernes se cumplió la primera semana de Carolina Ardohain al frente de la nueva temporada de Los 8 escalones, a las 14,45. Su emisión más alta fue el jueves con 3,3 y la más baja fue la de ayer con 2.3 puntos, aunque siempre se ubicó segundo en la franja. Su promedio semanal fue de 2,9.

A diferencia de las versiones anteriores, en las que Guido Kaczka se mantenía fuera de cámara y con su voz en off durante casi todo el envío, a Pampita se la pudo ver varias veces en diferentes planos, interactuando con los participantes y el jurado. De hecho, en estas primeras emisiones, la producción decidió explotar su perfil de personaje con preguntas de Marcelo Polino sobre el reciente viaje a Ibiza de la modelo y el tono bronceado de su piel. Lo mismo pasó con un divertido ida y vuelta con Bautista Vicuña, su hijo mayor, que estaba de jurado invitado en el segundo programa, cuando la conductora fue sorprendida por la particular historia de amor de una de las participantes.

Este lunes 11, Santiago Maratea debuta como conductor de Trato hecho Hernan Zenteno - La Nacion

El próximo lunes, la pantalla chica tendrá un nuevo día D ya que llegan los Knockouts a La Voz Argentina, a las 22 debuta Santi Maratea como conductor de Trato hecho por América y Jey Mammón vuelve a la tv con un ciclo de entrevistas y música en vivo, a las 23.30 por el Nueve. Un menú para todos los gustos.