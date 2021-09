El rating de la TV: Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron en una noche atípica y uno se impuso

Juana Viale y Andy Kusnetzoff dieron una nueva pelea por el rating del prime time con los ciclos La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar, de Telefe.

A diferencia de otras ocasiones, en la famosa mesa de Mirtha no se apostó por un debate político como consecuencia de la veda impuesta por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Debido a esto, tanto en el programa de eltrece como en PH: Podemos Hablar diversas figuras del espectáculo argentino fueron protagonistas.

Los invitados

Andy, quien fue reemplazado por Verónica Lozano el sábado previo porque fue papá y decidió tomarse un tiempo para estar con el pequeño León, retomó su ciclo y tuvo entre sus invitados a la subcampeona de La Voz Argentina, Luz Gaggi; a la cantante y actriz Valeria Lynch; al boxeador Brian Castaño; a la modelo Floppy Tesouro; y al conductor Tucu López, quien está en el centro de los reflectores por su flamante relación con Sabrina Rojas.

En el caso de Juana, el programa estuvo atravesado por los pormenores del regreso de la ficción nacional con La 1-5/18, la nueva tira de Polka y la primera que estrenará el canal tras el levantamiento de Separadas, cuya filmación había quedado trunca por la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, Adrián Suar, director de programación de eltrece, fue uno de los grandes invitados, junto a los tres protagonistas de la ficción, Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia; asimismo, estuvo presente Diego Peretti, quien protagonizó uno de los éxitos de Netflix del año, la ficción El Reino, que ya fue renovada para una segunda temporada.

Los números

En cuanto al rating, Andy se impuso con 9.6 y un pico de 11, mientras que Juana, que comienza el programa media hora antes, 21.30, hizo 7.5 de rating promedio, y un pico de 8.5.

Adrián Suar y Juana Viale recordaron una vieja pelea

En La noche de Mirtha, la actriz y el productor tuvieron un intercambio picante. “¿Sos dramático en la vida?”, quiso saber Viale. “No, para nada. Lo que no significa que sea liviano”, contestó Suar. “No, no, yo una sola vez tuve una conversación con vos, en la que te enojaste, y nunca te había escuchado así”, reveló Juana. “Tuvimos un cruce laboral. Voy a hablar porque ya que lo nombraste me viene un poco de calor. Ella es picante, pero yo no soy de enojarme. ¿Ustedes me vieron enojado?”, consultó al resto de los comensales y colegas de la actriz, quien se explayó sobre la anécdota.

“Hablábamos por teléfono, él estaba enojado conmigo y yo le decía: ‘No sé por qué estás enojado, yo estoy con una copa de vino al lado de la chimenea’”, contó entre risas. “Es raro, porque nosotros nunca discutimos”, aclaró Suar. “Nunca”, lo secundó Viale. “Eran cosas de trabajo. Ella es picante y estaba en un momento difícil”, añadió él. “Vos también sos picante”, lanzó Viale. “Yo también”, reconoció el productor.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media.

LA NACION