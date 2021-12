El rating de la TV: un nuevo enfrentamiento entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff; ¿quién ganó?

Como todos los sábados, los programas más “fuertes” del prime time televisivo pelearon por los números. Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron con La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe, respectivamente y, como viene suscediendo con sus últimas emisiones, Viale no logró imponerse ante el ciclo de Kusnetzoff, pero sí continúa achicando la brecha.

Los números

Juana obtuvo 6 puntos de rating promedio. En la otra vereda, Kusnetzoff cosechó 8.7. En cuanto a los picos, PH: Podemos Hablar trepó a uno de 9.8, y La noche de Mirtha, a uno de 6.9.

Los invitados

En su mesa de política y actualidad, Juana Viale recibió al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a la periodista y conductora Sandra Borghi, a la exmodelo, conductora y empresaria Teresa Calandra, al joven emprendedor Mateo Salvatto, y al periodista Willy Kohan.

Andy Kusnetzoff, quien empieza su programa media hora después que Viale (a las 22), tuvo en su clásico “Punto de encuentro” a la modelo Barbie Vélez, a la cantante Sandra Mihanovich, al conductor e influencer Lizardo Ponce, al músico Ecko, y al exfutbolista Maximiliano “Chanchi” Estévez.

La confesión de Barbie Vélez sobre su relación con Lucas Rodríguez

Uno de los momentos más atractivos de PH: Podemos Hablar fue el diálogo que entabló su conductor con la invitada Barbie Vélez, a quien le preguntó cómo manejó el inicio de su relación con Lucas Rodríguez, quien es el hijo de Fabián Rodríguez, el fallecido empresario con quien Nazarena Vélez tuvo un hijo en común, Thiago. La modelo se refirió a los prejuicios que debió enfrentar y a la decisión que tomó cuando supo que el vínculo con su actual marido estaba consolidado.

“Nosotros podíamos estar juntos porque no se comparte la sangre. A mí me parece más fuerte el hecho de la convivencia y la relación que tenés. Nuestra convivencia fue nula, por eso se pudo dar esto que pasó”, explicó la modelo. “La famosa familia ensamblada no ocurría en este caso. No nos íbamos de vacaciones, no nos juntábamos, nada de nada, solo nos veíamos para el cumpleaños de Thiago, pero para mí era el hijo de la pareja de mi mamá, estaba todo muy dividido, cuando Fabián vivía yo no tenía relación con Lucas”, sumó, y aludió al inicio del romance. “Me cruzo con Camilia, hermana de Lucas, y empezamos a salir y nos hicimos amigas, y por medio de ella lo conozco a él, lo empecé a frecuentar y así surgió todo”, recordó Barbie.

Cuando apostaron por formar una pareja sólida, Vélez y Rodríguez también consideraron que lo mejor era hablar con el psicólogo de Thiago -el hermano que tienen en común- para determinar cómo explicarle al pequeño su relación. “Cuando nos enamoramos, hablamos con el psicólogo. Hicimos muchas cosas bien, fuimos muy prolijos, Thiago es la persona más importante de mi vida, jamás haría algo que le hiciera daño”, concluyó.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media