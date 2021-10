El rating de la TV: Juana Viale y Andy Kusnetzoff dieron pelea y el resultado sorprendió

Una nueva puja por los números del prime time se entabló el sábado. Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron con sus respectivos programas para liderar en el rating: La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe.

A diferencia de otras ocasiones donde la pelea fue más pareja, en la última emisión de su ciclo, Andy se impuso cómodo en la competencia. Uno de sus puntos fuertes para hacerle frente a Juana fue el homenaje a Charly García que realizaron Lito Vitale y Rusherking, en una jornada donde el cumpleaños del músico fue uno de los temás más comentados.

Los números

Lito Vitale y Rusherking se unieron para homenajear a Charly García en PH: Podemos Hablar

Kusnetzoff hizo 9.9 puntos de rating promedio, mientras que Viale obtuvo 5.9 puntos . En relación a los picos, Andy logró uno de 11.8, una de sus marcas más altas del año, y Juana obtuvo uno de 6.2.

Los invitados

Viale, quien comienza con La noche de Mirtha media hora antes que su competencia, a las 21.30, recibió en la mesa de su abuela al integrante de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto; el periodista Diego Cabot; al economista Roberto Cachanosky; y a la analista de medios Adriana Amado.

En cuanto a PH: Podemos Hablar, su conductor tuvo entre sus invitados a Silvina Luna; al músico Lito Vitale; al humorista Sergio Gonal; a la panelista Tamara Pettinato,;y al músico santiagueño Ruherking.

Juana Viale se metió en el “Wanda Gate”

El comentario sin filtro de Juana Viale sobre Wanda Nara: "¿Ella qué hacía antes de Maxi López?”

La nieta de Mirtha aprovechó el inicio de su programa para hablar de uno de los escándalos mediáticos más ineludibles: la separación de Wanda Nara de Mauro Icardi, con la China Suárez como la supuesta “tercera en discordia”. “Hablemos de Nara también por favor, basta de tanta política”, le dijo Amado al ser presentada. Acto seguido, Viale quiso saber en qué lugar de la “grieta” estaba la analista y docente: “¿Wanda o la China?”. Al escucharla, la invitada respondió que apoya “totalmente” a la esposa de Icardi. “¿Qué hacía Wanda Nara antes de Maxi López?”, indagó Viale. Frente a esto, la panelista de Solo una vuelta más (TN) sacó la duda: “Intentaba ser famosa”.

Nacho Viale y Eugenia 'la China' Suárez fueron novios entre 2010 y 2012 (Foto: Archivo)

“Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi que es un gran… futbolista. No me salía, pero bueno, ahora no va a ni entrenar porque anda mal ‘del corazón’, pobre. Sí, pobrecito”, sumó Juana, pero no quiso añadir nada más. “No opines”, se dijo a sí misma la conductora y actriz. Recordemos que Suárez fue pareja de su hermano, Nacho Viale, entre 2010 y 2012.